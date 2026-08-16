Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Любимые духи Натальи Могилевской: ароматы из ее коллекции

Любимые духи Натальи Могилевской: ароматы из ее коллекции

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 19:44
Какими духами пользуется Наталья Могилевская: певица показала свою коллекцию
Духи, Наталья Могилевская. Фото: magnific, Instagram/nataliya_mogilevskaya. Коллаж: Новини.LIVE

Украинская певица Наталья Могилевская показала духи, которыми пользуется сама, и в ее коллекции нашлось место для самых разных ароматов. Здесь есть и сдержанные древесные композиции на каждый день, и сладкий парфюм для холодного времени года, и классика, к которой можно возвращаться годами.

Новини.LIVE расскажет о парфюмерных предпочтениях певицы со ссылкой на ее пост в Instagram.

Духи, которые Могилевская выбирает последние 20 лет

Один из главных фаворитов Натальи Могилевской — Tom Ford Oud Wood. В нем чувствуются уд, палисандр, кардамон и ваниль. Аромат обладает выраженным древесным характером и поначалу может показаться довольно строгим.

Интересно, что Oud Wood певица выбирает именно на каждый день, хотя эту композицию часто воспринимают как более "мужскую". Еще один аромат Tom Ford в коллекции Могилевской — White Suede. Здесь уже ощущаются: замша, кожа, мускус, шафран и бархатная роза. Композиция звучит мягче и деликатнее, поэтому ее легко представить в качестве варианта для спокойного, продуманного образа.

Для романтических моментов певица выбирает Roja Dove Isola Blu. В композиции присутствуют чампака, апельсин и кокос, поэтому этот аромат совсем не похож на ее древесный повседневный фаворит.

Читайте также:

А вот у Odeur 53 от Comme des Garçons совсем необычная история. В нем Могилевская чувствует запахи глины, песка и металла, которые напоминают ей зимний город и детство. Именно такие личные ассоциации и делают духи чем-то большим, чем просто перечень нот.

Особое место в коллекции занимает Kilian Black Phantom. Здесь уже нет легкости: темный шоколад, ром, карамель и миндаль создают густой, сладкий аромат с заметным шлейфом.

Могилевская относит его к духам для холодного времени года. И это понятно, ведь такая насыщенная композиция особенно уместна тогда, когда за окном прохладно, а хочется чего-то теплого и выразительного.

Завершает парфюмерную подборку Chanel No. 5 — аромат, который давно стал отдельным явлением в мире парфюмерии. В нем можно почувствовать розу, жасмин, иланг-иланг и пудровые аккорды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для Могилевской это выбор в пользу элегантности, не привязанной к трендам. И, пожалуй, именно поэтому Chanel No. 5 оказался рядом с довольно необычными нишевыми композициями: в парфюмерной коллекции певицы нет единого сценария на все случаи жизни.

Ранее мы писали о том, какие духи обладают незабываемым звучанием. Они станут находкой для тех, кто стремится к оригинальному аромату.

Также Новини.LIVE сообщали, что нужно делать, чтобы аромат дольше держался на теле и оставлял приятный шлейф. В этом случае важны состояние кожи, место нанесения и даже место хранения флакона.

Наталия Могилевская знаменитости женские духи
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации