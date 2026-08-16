Какими духами пользуется Наталья Могилевская: певица показала свою коллекцию

Духи, Наталья Могилевская. Фото: magnific, Instagram/nataliya_mogilevskaya. Коллаж: Новини.LIVE

Украинская певица Наталья Могилевская показала духи, которыми пользуется сама, и в ее коллекции нашлось место для самых разных ароматов. Здесь есть и сдержанные древесные композиции на каждый день, и сладкий парфюм для холодного времени года, и классика, к которой можно возвращаться годами.

Новини.LIVE расскажет о парфюмерных предпочтениях певицы со ссылкой на ее пост в Instagram.

Духи, которые Могилевская выбирает последние 20 лет

Один из главных фаворитов Натальи Могилевской — Tom Ford Oud Wood. В нем чувствуются уд, палисандр, кардамон и ваниль. Аромат обладает выраженным древесным характером и поначалу может показаться довольно строгим.

Интересно, что Oud Wood певица выбирает именно на каждый день, хотя эту композицию часто воспринимают как более "мужскую". Еще один аромат Tom Ford в коллекции Могилевской — White Suede. Здесь уже ощущаются: замша, кожа, мускус, шафран и бархатная роза. Композиция звучит мягче и деликатнее, поэтому ее легко представить в качестве варианта для спокойного, продуманного образа.

Для романтических моментов певица выбирает Roja Dove Isola Blu. В композиции присутствуют чампака, апельсин и кокос, поэтому этот аромат совсем не похож на ее древесный повседневный фаворит.

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А вот у Odeur 53 от Comme des Garçons совсем необычная история. В нем Могилевская чувствует запахи глины, песка и металла, которые напоминают ей зимний город и детство. Именно такие личные ассоциации и делают духи чем-то большим, чем просто перечень нот.

Особое место в коллекции занимает Kilian Black Phantom. Здесь уже нет легкости: темный шоколад, ром, карамель и миндаль создают густой, сладкий аромат с заметным шлейфом.

Могилевская относит его к духам для холодного времени года. И это понятно, ведь такая насыщенная композиция особенно уместна тогда, когда за окном прохладно, а хочется чего-то теплого и выразительного.

Завершает парфюмерную подборку Chanel No. 5 — аромат, который давно стал отдельным явлением в мире парфюмерии. В нем можно почувствовать розу, жасмин, иланг-иланг и пудровые аккорды.

Для Могилевской это выбор в пользу элегантности, не привязанной к трендам. И, пожалуй, именно поэтому Chanel No. 5 оказался рядом с довольно необычными нишевыми композициями: в парфюмерной коллекции певицы нет единого сценария на все случаи жизни.

Ранее мы писали о том, какие духи обладают незабываемым звучанием. Они станут находкой для тех, кто стремится к оригинальному аромату.

Также Новини.LIVE сообщали, что нужно делать, чтобы аромат дольше держался на теле и оставлял приятный шлейф. В этом случае важны состояние кожи, место нанесения и даже место хранения флакона.