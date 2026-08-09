4 недорогих женских аромата, которые вызывают восторг: все стоят до 1000 грн

Парфюм от Zara, девушка с флаконом духов. Фото: zara.com и pixabay. Коллаж: Новини.LIVE

Лето постепенно сменяется осенью, но это не значит, что пора убирать легкие духи подальше. Именно в начале сезона особенно уместны цветочные, фруктовые и свежие композиции, которые идеально дополняют образ.

Новини.LIVE отобрали четыре аромата по доступной цене, которые могут звучать значительно дороже, чем стоят.

Lalique Amethyst

Если хочется аромата с характером, но без лишней сладости, стоит присмотреться к Lalique Amethyst. В нем есть ягодная сочность и легкая прохлада, благодаря которой парфюм не кажется скучным или слишком предсказуемым.

Это хороший вариант для ранней осени, когда днем еще тепло, а по вечерам уже хочется накинуть жакет. Amethyst подойдет и к повседневным джинсам, и к более женственному образу. А узнаваемый фиолетовый флакон здесь вполне соответствует характеру самого аромата.

Armand Basi In Red

In Red — тот случай, когда аромат не пытается быть слишком сложным. Он легкий, свежий, немного цветочный и с древесным оттенком, поэтому хорошо подходит для будней.

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Его легко представить на женщине, которая утром спешит по делам, а вечером может спонтанно согласиться на встречу с друзьями. In Red не привлекает к себе излишнего внимания, но оставляет после вас приятный ароматный след. Именно за эту непринужденность его и стоит рассматривать как парфюм на каждый день.

Zara Red Temptation EDP

Red Temptation — более выразительный вариант в этой четверке. Горький апельсин и шафран сразу придают композиции характер, а пралине и жасмин переносят ее в более сладкую, теплую сторону.

В конце остаются амбровые, древесные и мускусные оттенки. Поэтому этот аромат лучше раскроется не в душный полдень, а прохладным вечером. Если осенью хочется чего-то более заметного, но бюджет на духи ограничен, Red Temptation заслуживает внимания.

Elizabeth Arden 5th Avenue

5th Avenue — аромат для тех, кто не гонится за каждой новой парфюмерной новинкой. В нем есть та самая сдержанная женственность, которая не зависит ни от сезона, ни от моды.

Цветочно-восточная композиция звучит ухоженно и уместно как в офисе, так и на вечерней прогулке. Это тот парфюм, который можно достать из косметички через несколько месяцев и не подумать, что он уже "устарел". Если вам нравятся классические женские ароматы без излишней сладости, 5th Avenue вполне может стать удачным бюджетным выбором.

Ранее мы писали о том, какие еще духи могут приятно удивить своим ароматом. Они понравятся поклонникам нишевых ароматов.

Также Новини.LIVE сообщали, на какие участки тела не стоит наносить духи в жару. Например, на шею, как привыкли делать многие, эксперты не советуют распылять аромат.