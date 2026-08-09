4 недорогих женских аромата, которые вызывают восторг: все стоят до 1000 грн

До 1000 грн за аромат: 4 женских парфюма, которые собирают комплименты
Лето постепенно сменяется осенью, но это не значит, что пора убирать легкие духи подальше. Именно в начале сезона особенно уместны цветочные, фруктовые и свежие композиции, которые идеально дополняют образ.
Новини.LIVE отобрали четыре аромата по доступной цене, которые могут звучать значительно дороже, чем стоят.
Lalique Amethyst
Если хочется аромата с характером, но без лишней сладости, стоит присмотреться к Lalique Amethyst. В нем есть ягодная сочность и легкая прохлада, благодаря которой парфюм не кажется скучным или слишком предсказуемым.
Это хороший вариант для ранней осени, когда днем еще тепло, а по вечерам уже хочется накинуть жакет. Amethyst подойдет и к повседневным джинсам, и к более женственному образу. А узнаваемый фиолетовый флакон здесь вполне соответствует характеру самого аромата.
Armand Basi In Red
In Red — тот случай, когда аромат не пытается быть слишком сложным. Он легкий, свежий, немного цветочный и с древесным оттенком, поэтому хорошо подходит для будней.
Его легко представить на женщине, которая утром спешит по делам, а вечером может спонтанно согласиться на встречу с друзьями. In Red не привлекает к себе излишнего внимания, но оставляет после вас приятный ароматный след. Именно за эту непринужденность его и стоит рассматривать как парфюм на каждый день.
Zara Red Temptation EDP
Red Temptation — более выразительный вариант в этой четверке. Горький апельсин и шафран сразу придают композиции характер, а пралине и жасмин переносят ее в более сладкую, теплую сторону.
В конце остаются амбровые, древесные и мускусные оттенки. Поэтому этот аромат лучше раскроется не в душный полдень, а прохладным вечером. Если осенью хочется чего-то более заметного, но бюджет на духи ограничен, Red Temptation заслуживает внимания.
Elizabeth Arden 5th Avenue
5th Avenue — аромат для тех, кто не гонится за каждой новой парфюмерной новинкой. В нем есть та самая сдержанная женственность, которая не зависит ни от сезона, ни от моды.
Цветочно-восточная композиция звучит ухоженно и уместно как в офисе, так и на вечерней прогулке. Это тот парфюм, который можно достать из косметички через несколько месяцев и не подумать, что он уже "устарел". Если вам нравятся классические женские ароматы без излишней сладости, 5th Avenue вполне может стать удачным бюджетным выбором.
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