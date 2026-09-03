Красные багги, белый топ и массивные кроссовки: в чем появилась Надя Дорофеева

Надя Дорофеева. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Популярная украинская певица Надя Дорофеева выбрала для своего образа красные широкие брюки, белый короткий топ и серые кроссовки. Наряд напоминает одежду для репетиций и танцевальных занятий, но в повседневной жизни он тоже будет уместен. В нем все держится на нескольких удачных акцентах.

Новини.LIVE расскажет подробнее, о каких именно акцентах идет речь.

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Надя Дорофеева показала образ с красными багги

Первое, что бросается в глаза в этом образе, — это штаны. Они очень широкие, ярко-красные и заужены внизу у лодыжек. Для танцевальной одежды это понятный выбор: в таких брюках удобно двигаться, садиться, прыгать и делать резкие движения.

К широкому низу Дорофеева добавила маленький белый топ. Он открывает живот и оставляет фигуру на виду. Если бы сверху была такая же свободная вещь, наряд казался бы гораздо более массивным.

Дорофеева в ярком образе. Фото из Instagram

Интересны и мелкие детали. Например, длинные белые шнурки на брюках оставлены свисать спереди. Они перекликаются с белым топом и носками. На топе также есть надпись в стиле, который хорошо вписывается в эстетику 2000-х.

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Широкие спортивные брюки, короткий топ и крупные кроссовки давно ассоциируются с танцевальной и хип-хоп-культурой. Дорофеева просто взяла знакомые элементы и составила из них свой повседневный образ.

Удобный образ Дорофеевой. Фото из Instagram

Серые кроссовки тоже подобраны удачно. Они достаточно большие, чтобы их было видно под широкими штанинами, но не добавляют еще одного яркого цвета.

Из аксессуаров на певице — только черные часы. Таким образом, Дорофеева не перегрузила образ. Красного цвета уже достаточно, поэтому остальные вещи остались сдержанными. Белый топ открывает фигуру, широкие брюки придают нужный объем, а кроссовки завершают этот свободный спортивный комплект.

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