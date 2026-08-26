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Главная Мода Хейли Бибер вернула в моду брюки, которые были популярны в 90-х

Хейли Бибер вернула в моду брюки, которые были популярны в 90-х

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 11:10
Какие брюки будут в моде осенью 2026 года: Хейли Бибер выбрала тренд из 90-х
Хейли Бибер. Фото: Instagram/haileybieber

Осенний офисный гардероб не обязательно должен состоять только из костюмов, рубашек и юбок-карандашей. В этом сезоне к нему можно добавить черные брюки bootcut — модель в cтиле 90-х, которую Хейли Бибер носит не только в повседневных образах. Ее стилизации показывают, что этот фасон вполне может вписаться и в рабочий гардероб.

Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan расскажет об этих образах.

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Создавать новые деловые образы осенью легко, если добавить к привычной базе одну интересную вещь. В этом сезоне такой деталью могут стать черные брюки bootcut — модель с характерным расширением к низу, популярная в конце 1990-х.

Трендовые брюки в образе Хейли Бибер

Хейли давно не скрывает своей любви к этому силуэту. В ее гардеробе есть сразу несколько вариантов bootcut — от классических длинных брюк до укороченной модели. И хотя ее повседневные образы часто далеки от офисного дресс-кода, саму идею легко адаптировать для работы.

Повсякденний образ Гейлі Бібер
Стильные брюки с пиджаком. Фото: Instagram/haileybieber

Любимый вариант Бибер — сочетать брюки с укороченным верхом, который оставляет открытой талию. Когда становится прохладнее, она добавляет облегающую кожаную куртку. Благодаря этому образы напоминают моду конца 1990-х и начала 2000-х.

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Кожаная куртка с брюками. Фото: Instagram/haileybieber

Но для офиса такой комплект стоит переосмыслить. Например, вместо короткого топа можно взять тонкий трикотажный джемпер, рубашку или лаконичный жакет. Черный цвет в этом случае играет на пользу образу.

Брюки такого кроя легко сочетать с различной обувью. Для насыщенного рабочего дня подойдут балетки или лоферы, а остроносые лодочки помогут придать образу нотку эстетики office siren.

При этом важно не перегружать верхнюю часть образа. Брюки bootcut становятся главным акцентом, поэтому сверху лучше оставить что-то простое: белую рубашку, черный жакет, тонкий свитер или жилет.

Брюки bootcut, вернувшиеся из моды 90-х, сегодня могут выглядеть совершенно по-новому. Все зависит от стилизации, поэтому их вполне можно адаптировать и для обычного осеннего офисного гардероба.

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знаменитости Хейли Бибер 90-е трендовые образы модные штаны
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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