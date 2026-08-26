Які штани будуть у моді восени 2026: Гейлі Бібер обрала тренд із 90-х

Гейлі Бібер. Фото: Instagram/haileybieber

Осінній офісний гардероб не обов’язково має складатися лише з костюмів, сорочок і спідниць-олівців. Цього сезону до нього можна додати чорні штани bootcut — модель із настроєм 90-х, яку Гейлі Бібер носить не лише у повсякденних образах. Її стилізації показують, що цей фасон цілком може вписатися і в робочий гардероб.

Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan розповість про ці образи.

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Створювати нові ділові образи восени легко, якщо додати до звичної бази одну цікаву річ. Цього сезону такою деталлю можуть стати чорні штани bootcut — модель із характерним розширенням донизу, популярну наприкінці 1990-х.

Трендові штани в образі Гейлі Бібер

Гейлі давно не приховує своєї любові до цього силуету. У її гардеробі є одразу кілька варіантів bootcut — від класичних довгих штанів до вкороченої моделі. І хоча її повсякденні образи часто далекі від офісного дрес-коду, саму ідею легко адаптувати для роботи.

Стильні штани з піджаком. Фото: Instagram/haileybieber

Улюблений варіант Бібер — поєднувати штани з укороченим верхом, який залишає відкритою талію. Коли стає прохолодніше, вона додає обтислу шкіряну куртку. Через це образи нагадують моду кінця 1990-х і початку 2000-х.

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Шкіряна куртка з штанами. Фото: Instagram/haileybieber

Але для офісу такий комплект варто переосмислити. Наприклад, замість короткого топа можна взяти тонкий трикотажний джемпер, сорочку або лаконічний жакет. Чорний колір у цьому випадку працює на користь образу.

Штани такого крою легко поєднувати з різним взуттям. Для насиченого робочого дня підійдуть балетки або лофери, а гостроносі човники допоможуть додати образу нотку естетики office siren.

При цьому важливо не перевантажувати верхню частину образу. Bootcut стають головним акцентом, тому зверху краще залишити щось просте: білу сорочку, чорний жакет, тонкий светр або жилет.

Штани bootcut, які повернулися з моди 90-х, сьогодні можуть зовсім новий вигляд. Усе залежить від стилізації, тому їх цілком можна адаптувати і для звичайного осіннього офісного гардероба.

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