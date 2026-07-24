Гейлі Бібер знялася в новій кампанії Miu Miu: що буде в моді восени

Гейлі Бібер стала обличчям нової кампанії Miu Miu осінь-зима 2026
Нова рекламна кампанія Miu Miu сезону осінь-зима 2026 за участю Гейлі Бібер і китайської моделі Цзюй Сяовень демонструє напрям, у якому бренд працює вже не перший сезон. У центрі уваги — вінтажні силуети, складні фактури, зістарена шкіра, хутро та речі, які не мають мати бездоганно новий вигляд.
Новини.LIVE розповість детальніше про те, що варто взяти на замітку з нової колекції Miu Miu.
Miu Miu показав головні акценти осінньо-зимової колекції 2026
Одним із ключових образів стала біла сукня у стилі baby doll. Легкий бавовняний матеріал, дрібні складки та зав'язки біля горловини відсилають до домашнього одягу середини минулого століття. Саме цей силует дедалі частіше з'являється у колекціях брендів, які працюють із вінтажною естетикою.
Поверх сукні стилісти запропонували коротку шубу зі світлого хутра з темними контрастними вставками. Об'ємний крій, відсутність чіткої форми та поєднання різних фактур нагадують верхній одяг кінця 90-х. У новому сезоні дизайнери дедалі частіше використовують подібні силуети замість приталених моделей.
Для контрасту образ доповнили компактною чорною сумкою у формі bowling bag. Короткі ручки, округлий силует і металеві деталі відсилають до моди початку 2000-х, яка й надалі залишається одним із головних джерел натхнення для дизайнерів.
Ще один важливий елемент — чорна шкіряна куртка. Вона відрізняється вільною посадкою та характерним матовим блиском. Замість жорстких байкерських моделей Miu Miu пропонує більш розслаблену інтерпретацію класичної шкіряної куртки.
Окремої уваги заслуговують аксесуари. Велика замшева сумка коричневого кольору має м'яку конструкцію без жорсткого каркаса. Саме такі моделі все частіше з'являються у сезонних колекціях, повертаючи популярність великим повсякденним сумкам.
Фінальним акцентом стали вузькі окуляри з бурштиновою оправою та помаранчевими лінзами. Завдяки кольору вони додають образу характерного настрою епохи Y2K, але водночас не є надто буквальним цитуванням моди того часу.
Нова кампанія Miu Miu вкотре підтверджує головну ідею бренду: сучасний гардероб будується не на бездоганності, а на поєднанні фактур, архівних силуетів і речей із виразною стилістичною історією.
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