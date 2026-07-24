Хейли Бибер снялась в новой рекламной кампании Miu Miu: что будет в моде этой осенью

Хейли Бибер. Фото: instagram/haileybieber. Коллаж: Новини.LIVE

Новая рекламная кампания Miu Miu сезона осень-зима 2026 с участием Хейли Бибер и китайской модели Цзюй Сяовень демонстрирует направление, в котором бренд работает уже не первый сезон. В центре внимания — винтажные силуэты, сложные фактуры, состаренная кожа, мех и вещи, которые не должны выглядеть безупречно новыми.

Новини.LIVE расскажут подробнее о том, что стоит взять на заметку из новой коллекции Miu Miu.

Miu Miu представил основные акценты осенне-зимней коллекции 2026

Одним из ключевых образов стало белое платье в стиле baby doll. Легкий хлопковый материал, мелкие складки и завязки у горловины отсылают к домашней одежде середины прошлого века. Именно этот силуэт все чаще появляется в коллекциях брендов, работающих с винтажной эстетикой.

Поверх платья стилисты предложили короткую шубу из светлого меха с темными контрастными вставками. Объемный крой, отсутствие четкой формы и сочетание различных фактур напоминают верхнюю одежду конца 90-х. В новом сезоне дизайнеры все чаще используют подобные силуэты вместо приталенных моделей.

Новые вещи от Miu Miu. Фото: instagram/haileybieber

Для контраста образ дополнили компактной черной сумкой в форме bowling bag. Короткие ручки, округлый силуэт и металлические детали отсылают к моде начала 2000-х, которая и в дальнейшем остается одним из главных источников вдохновения для дизайнеров.

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Еще один важный элемент — черная кожаная куртка. Она отличается свободной посадкой и характерным матовым блеском. Вместо жестких байкерских моделей Miu Miu предлагает более непринужденную интерпретацию классической кожаной куртки.

Кожаная куртка от Miu Miu. Фото: instagram/haileybieber

Отдельного внимания заслуживают аксессуары. Большая замшевая сумка коричневого цвета имеет мягкую конструкцию без жесткого каркаса. Именно такие модели все чаще появляются в сезонных коллекциях, возвращая популярность большим повседневным сумкам.

Финальным акцентом образа стали узкие очки с янтарной оправой и оранжевыми линзами. Благодаря цвету они придают образу характерное настроение эпохи Y2K, но в то же время не являются слишком буквальной цитатой моды того времени.

Новая кампания Miu Miu в очередной раз подтверждает главную идею бренда: современный гардероб строится не на безупречности, а на сочетании фактур, архивных силуэтов и вещей с яркой стилистической историей.

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