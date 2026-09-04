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Главная Мода Из дедушкиного шкафа в новый сезон: какая винтажная вещь вернулась

Из дедушкиного шкафа в новый сезон: какая винтажная вещь вернулась

Ua ru
4 сентября 2026 08:59
Вещь из дедушкиного шкафа снова востребована у модниц: какой жилет вернулся в моду
Девушка в жилете. Фото: magnific

Еще несколько лет назад вязаный жилет чаще всего ассоциировался с мужчиной старшего возраста — дедушкой, преподавателем или героиней старого фильма. Теперь его все чаще можно увидеть на модницах. Осенью 2026 года в гардеробах появятся жилеты спокойных цветов, грубой или мелкой вязки и в минималистичном стиле.

Редакция Новини.LIVE расскажет со ссылкой на WhoWhatWear о трендовых жилетах подробнее.

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Вязаный жилет снова в моде

К этой вещи мода уже обращалась не раз. В 2019 году о вязаных жилетах снова заговорили после появления Гарри Стайлза в Нью-Йорке. На нем был жилет Gucci с овечками. Он напоминал свитер принцессы Дианы, который она носила в 1980 году. Тогда популярными стали жилеты с крупными рисунками, яркими цветами и немного забавным видом. На этот раз многое изменилось.

В коллекциях на осень-зиму 2026 года преобладают однотонные модели. Серый, молочный, бежевый, шоколадный, черный и темно-синий цвета легко вписываются в обычный гардероб. Не нужно строить весь наряд вокруг жилета — достаточно надеть его поверх рубашки, футболки или тонкого свитера.

Жилет, що повернувся у колекціях на осінь-зиму 2026
Серый жилет. Фото из Instagram

Как носить жилет осенью

С длинной юбкой

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Самый простой вариант — жилет с круглым вырезом, длинная прямая юбка и балетки. Получится интереснее, если выбрать правильные аксессуары. Например, к такому комплекту можно добавить крупную брошь, необычную сумку или пальто с четкой линией плеч. Сам жилет при этом лучше оставить простым.

С кожаной юбкой

Кожаную юбку-карандаш можно сочетать с вязаным жилетом. Вместо образа учительницы или студентки получается комплект с легким оттенком 1980-х. К юбке можно подобрать короткий жилет с рельефной вязкой и туфли с открытой пяткой.

С широкими брюками

Жилет можно надеть с широкими брюками со складками. К ним подойдут ретро-кроссовки и замшевая сумка. Под жилетом может быть рубашка или легкая блузка. В таком виде комплект подойдет для обычного дня в городе.

Жилет в ретро-стилі
Розовый жилет с темными джинсами. Фото из Instagram

С футболкой и джинсами

Для первого знакомства с трендом не нужно придумывать что-то сложное. Белая футболка, прямые джинсы и вязаный жилет — уже готовый комплект.

В этом сезоне можно выбрать не только привычный бежевый или серый жилет. Еще в тренде шоколадный, бордовый, оливковый, горчичный или нежно-желтый. На фоне простых джинсов и белой футболки такие цвета сразу бросаются в глаза.

Сірий жилет з джинсами та футболкою
Серый жилет в тренде. Фото из Instagram

С классическими брюками

Жилет с V-образным вырезом можно надеть с прямыми или широкими костюмными брюками. Под него — рубашку, футболку или тонкий лонгслив.

Для офиса подойдут сдержанные цвета: серый, темно-синий, черный, молочный. А если хочется менее классического образа, туфли можно заменить лоферами или балетками.

Похоже, вязаный жилет окончательно избавляется от репутации вещи из чужого шкафа. В 2026 году его носят с джинсами, кожей, длинными юбками и костюмными брюками. Поэтому доставать старый жилет из шкафа в этом сезоне вполне уместно — если он имеет простой крой и вам действительно нравится.

Ранее мы писали о том, что джинсы-"морковки", родом из 80-х, снова появляются в осенних образах. Они имеют высокую талию, свободные бедра и сужаются к низу, поэтому по силуэту заметно отличаются от прямых и широких моделей.

Также Новини.LIVE сообщали, что Кортни Кокс показала образ, который поклонники "Друзей" сразу узнают. Актриса повторила наряд, в котором ее героиня Моника Геллер появлялась в сериале, — простой, но очень характерный для моды 90-х.

мода тренды вещи стиль женская одежда
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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