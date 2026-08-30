Джинсы в стиле 80-х: фасон, который снова стал трендом

Девушка в джинсах и рубашке. Фото: magnific

Джинсы-"морковки" снова появляются в модных подборках, хотя еще недавно их легко было спутать с вещами из маминого гардероба. Этот фасон, родом из 80-х, отличается свободным кроем в области бедер, высокой талией и зауженным низом. Если прямые и широкие джинсы уже начали казаться однообразными, "морковки" могут освежить привычный гардероб.

Новини.LIVE со ссылкой на УНИАН расскажут, кому подойдут такие джинсы, с чем их носить и какую обувь выбрать.

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Джинсы-"морковки": что это за фасон

Если смотреть на силуэт сбоку, название становится понятным без лишних объяснений. Вверху такие джинсы довольно широкие, в области бедер оставляют много свободы, а к лодыжке брючины становятся уже. Часто к этому добавляются высокая посадка и укороченная длина.

Именно эта форма отличает carrot jeans от привычных широких джинсов. Они не повторяют контуры ног и в то же время не придают одинаковый объем по всей длине.

Модные джинсы в осеннем образе. Фото из Instagram

С чем носить carrot jeans

Такие джинсы хорошо сочетаются с вещами, которые не вступают в противоречие с их формой. Заправленная футболка, простая рубашка, тонкий джемпер или лонгслив помогут подчеркнуть талию и создать уместный образ.

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Джинсы-морковки в образе. Фото из Instagram

В идеале выбирайте вариант с ремнем, футболкой и короткой кожаной курткой. В нем чувствуются 80-е.

Также осенью к "морковкам" можно добавить жакет, короткий кардиган или куртку. Большой свитер тоже не запрещен — просто лучше немного заправить его спереди, чтобы не нарушить пропорции.

Какую обувь выбрать

Укороченный крой брюк оставляет обувь на виду, поэтому она здесь действительно важна. Лоферы сделают образ более сдержанным, кроссовки в ретро-стиле подчеркнут характер джинсов, а ботинки придадут образу более грубый настрой.

Если хочется визуально удлинить ноги, стоит присмотреться к обуви с небольшим каблуком или заостренным носком. А вот очень громоздкие модели будут лишними.

Какой цвет выбрать

Для первой пары проще всего взять синий деним — от выцветшего голубого до насыщенного темного. Еще в этом фасоне интересно смотрятся необычные цвета: шоколадный, графитовый, молочный, красный.

Ранее мы писали о том, что Энн Хэтэуэй продемонстрировала широкие джинсы с низкой посадкой, которые легко вписать в повседневный гардероб. Такая модель удобна, не сковывает движений и хорошо подходит для осенних образов.

Также Новини.LIVE сообщали, что осенью 2026 года у синих джинсов появился серьезный конкурент — коричневый деним. Такой цвет легко вписать в привычный гардероб, поэтому он может стать интересной альтернативой классическим синим.