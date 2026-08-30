Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Ретро, от которого невозможно оторваться: джинсы из 80-х снова в моде

Ретро, от которого невозможно оторваться: джинсы из 80-х снова в моде

Ua ru
30 августа 2026 08:30
Джинсы в стиле 80-х: фасон, который снова стал трендом
Девушка в джинсах и рубашке. Фото: magnific

Джинсы-"морковки" снова появляются в модных подборках, хотя еще недавно их легко было спутать с вещами из маминого гардероба. Этот фасон, родом из 80-х, отличается свободным кроем в области бедер, высокой талией и зауженным низом. Если прямые и широкие джинсы уже начали казаться однообразными, "морковки" могут освежить привычный гардероб.

Новини.LIVE со ссылкой на УНИАН расскажут, кому подойдут такие джинсы, с чем их носить и какую обувь выбрать.

Реклама

Джинсы-"морковки": что это за фасон

Если смотреть на силуэт сбоку, название становится понятным без лишних объяснений. Вверху такие джинсы довольно широкие, в области бедер оставляют много свободы, а к лодыжке брючины становятся уже. Часто к этому добавляются высокая посадка и укороченная длина.

Именно эта форма отличает carrot jeans от привычных широких джинсов. Они не повторяют контуры ног и в то же время не придают одинаковый объем по всей длине.

Які джинси будуть в центрі уваги
Модные джинсы в осеннем образе. Фото из Instagram

С чем носить carrot jeans

Такие джинсы хорошо сочетаются с вещами, которые не вступают в противоречие с их формой. Заправленная футболка, простая рубашка, тонкий джемпер или лонгслив помогут подчеркнуть талию и создать уместный образ.

Читайте также:
Осінній образ з джинсами-"морквинками"
Джинсы-морковки в образе. Фото из Instagram

В идеале выбирайте вариант с ремнем, футболкой и короткой кожаной курткой. В нем чувствуются 80-е.

Также осенью к "морковкам" можно добавить жакет, короткий кардиган или куртку. Большой свитер тоже не запрещен — просто лучше немного заправить его спереди, чтобы не нарушить пропорции.

Какую обувь выбрать

Укороченный крой брюк оставляет обувь на виду, поэтому она здесь действительно важна. Лоферы сделают образ более сдержанным, кроссовки в ретро-стиле подчеркнут характер джинсов, а ботинки придадут образу более грубый настрой.

Если хочется визуально удлинить ноги, стоит присмотреться к обуви с небольшим каблуком или заостренным носком. А вот очень громоздкие модели будут лишними.

Какой цвет выбрать

Для первой пары проще всего взять синий деним — от выцветшего голубого до насыщенного темного. Еще в этом фасоне интересно смотрятся необычные цвета: шоколадный, графитовый, молочный, красный.

Ранее мы писали о том, что Энн Хэтэуэй продемонстрировала широкие джинсы с низкой посадкой, которые легко вписать в повседневный гардероб. Такая модель удобна, не сковывает движений и хорошо подходит для осенних образов.

Также Новини.LIVE сообщали, что осенью 2026 года у синих джинсов появился серьезный конкурент — коричневый деним. Такой цвет легко вписать в привычный гардероб, поэтому он может стать интересной альтернативой классическим синим.

мода осень Джинсы трендовые образы какие джинсы в моде
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации