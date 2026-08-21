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Главная Мода Джинсы-сигареты на осень 2026 года: фасон, подчеркивающий талию

Джинсы-сигареты на осень 2026 года: фасон, подчеркивающий талию

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 12:37
Джинсы-сигареты будут в тренде этой осенью: они подчеркивают талию и визуально удлиняют ноги
Джинсы. Фото: magnific

Осенью 2026 года в моду снова вернется фасон джинсов, сочетающий комфорт и женственный силуэт. Речь идет о джинсах-сигаретах — модели с укороченными брючинами, которые немного сужаются к низу. Такой крой напоминает моду прошлых десятилетий, но легко вписывается и в современный гардероб.

Об этом сообщает редакция Новини.LIVE со ссылкой на стилистов из styl.interia.pl.

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Высокая посадка помогает подчеркнуть талию, а длина до лодыжки делает образ более легким. Именно поэтому джинсы-сигареты могут стать хорошим вариантом для невысоких девушек. Стилисты уже называют этот фасон одним из заметных возвращений сезона. Его также можно увидеть в образах Беллы Хадид, Дакоты Джонсон и других знаменитостей.

Джинсы-сигареты снова будут актуальны

Не стоит путать эту модель со скинни. Джинсы-сигареты не повторяют форму ноги от бедра до лодыжки. В верхней части они могут сидеть довольно свободно, а ниже постепенно сужаться. Обычно брючины заканчиваются над лодыжкой или чуть выше.

Модели с высокой посадкой подчеркивают талию и помогают сбалансировать пропорции фигуры. При этом в таких джинсах комфортно ходить в течение дня.

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Стильные джинсы и рубашка. Фото из Instagram

Еще одно преимущество такого кроя — его легко вписать в разные стили. Джинсы-сигареты можно носить с базовыми вещами, создавать с ними более женственные комплекты или добавлять в образ элементы ретро.

С чем носить джинсы-сигареты осенью 2026 года

Для простого повседневного образа достаточно белой футболки, джинсов-сигарет и кожаной куртки. В прохладную погоду футболку можно заменить тонким гольфом или трикотажным свитером.

Джинси, що можна носити і влітку і восени
Светлые джинсы и футболка. Фото из Instagram

Из верхней одежды к такому дениму хорошо подойдут короткий бомбер, жакет или пальто прямого кроя. Обувь можно подбирать в зависимости от желаемого эффекта: балетки сделают образ более женственным, ботильоны — более осенним, а туфли на каблуке помогут еще сильнее вытянуть силуэт.

Які джинси будуть актуальні до кінця 2026
Белые джинсы. Фото из Instagram

Когда станет холоднее, джинсы-сигареты можно носить с объемным свитером и длинным шерстяным пальто. Этот фасон может стать интересной альтернативой привычным широким моделям и скинни. Осенью 2026 года такие джинсы стоит рассматривать не только как возвращение ретро-тренда, но и как практичную вещь для повседневного гардероба.

Ранее мы писали о том, что осенью джинсы легко сочетать с разными вещами — от короткого кардигана и яркой рубашки до тонкого джемпера или жакета оверсайз. Такие комбинации помогут разнообразить привычный гардероб и создать удобные образы для первых прохладных дней.

Также Новини.LIVE сообщали, что после 50 лет джинсы тоже могут выглядеть современно в образе — главное, не гнаться за трендом, а правильно подобрать крой, посадку и длину. Есть несколько моделей, которые особенно удачно смотрятся на зрелой фигуре, но одна популярная деталь может, наоборот, испортить пропорции.

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Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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