Джинси-сигарети будуть в тренді цієї осені: підкреслюють талію та витягують ноги

Джинси. Фото: magnific

Восени 2026 року в моду знову повернеться фасон джинсів, який поєднує комфорт і жіночний силует. Йдеться про джинси-сигарети — модель з укороченими штанинами, які трохи звужуються донизу. Такий крій нагадує моду минулих десятиліть, але легко вписується і в сучасний гардероб.

Про це повідомляє редакція Новини.LIVE з посиланням на стилістів із styl.interia.pl.

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Висока посадка допомагає підкреслити талію, а довжина до щиколотки робить образ легшим. Саме тому джинси-сигарети можуть стати хорошим варіантом для невисоких дівчат. Стилісти вже називають цей фасон одним із помітних повернень сезону. Його також можна побачити в образах Белли Хадід, Дакоти Джонсон та інших знаменитостей.

Джинси-сигарети знову будуть актуальними

Не варто плутати цю модель зі скіні. Джинси-сигарети не повторюють форму ноги від стегна до щиколотки. У верхній частині вони можуть сидіти досить вільно, а нижче поступово звужуватися. Зазвичай штанини закінчуються над щиколоткою або трохи вище.

Моделі з високою посадкою підкреслюють талію і допомагають збалансувати пропорції фігури. При цьому в таких джинсах комфортно ходити протягом дня.

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Ще одна перевага такого крою — його легко вписати в різні стилі. Джинси-сигарети можна носити з базовими речами, створювати з ними більш жіночні комплекти або додавати до образу елементи ретро.

З чим носити джинси-сигарети восени 2026 року

Для простого повсякденного образу достатньо білої футболки, джинсів-сигарет і шкіряної куртки. У прохолодну погоду футболку можна замінити тонким гольфом або трикотажним светром.

Світлі джинси на футболка. Фото з Instagram

З верхнього одягу до такого деніму добре підійдуть короткий бомбер, жакет або пальто прямого крою. Взуття можна підбирати залежно від бажаного ефекту: балетки зроблять образ більш жіночним, ботильйони — більш осіннім, а туфлі на підборах допоможуть ще сильніше витягнути силует.

Білі джинси. Фото з Instagram

Коли стане холодніше, джинси-сигарети можна носити з об'ємним светром і довгим вовняним пальтом. Цей фасон може стати цікавою альтернативою звичним широким моделям і скіні. Восени 2026 року такі джинси варто розглядати не лише як повернення ретро-тренду, а й як практичну річ для повсякденного гардероба.

Раніше ми писали про те, що восени джинси легко поєднувати з різними речами — від короткого кардигана та яскравої сорочки до тонкого джемпера чи жакета оверсайз. Такі комбінації допоможуть урізноманітнити звичний гардероб і створити зручні образи для перших прохолодних днів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що після 50 років джинси теж можуть мати сучасний вигляд в образі — головне не гнатися за трендом, а правильно підібрати крій, посадку й довжину. Є кілька моделей, які особливо вдало працюють на зрілій фігурі, але одна популярна деталь може, навпаки, зіпсувати пропорції.