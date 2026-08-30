Джинси з характером 80-х: фасон, який знову став трендом

Дівчина в джинсах та сорочці. Фото: magnific

Джинси-"морквинки" знову з'являються в модних добірках, хоча ще недавно їх легко було сплутати з речами з маминого гардероба. Фасон родом із 80-х відрізняється вільними стегнами, високою талією та звуженням донизу. Якщо прямі та широкі джинси вже почали здаватися однаковими, "морквинки" можуть освіжити звичний гардероб.

Новини.LIVE з посиланням на УНІАН розповість, кому підійдуть такі джинси, з чим їх носити та яке взуття вибрати.

Реклама

Джинси-"морквинки": що це за фасон

Якщо дивитися на силует збоку, назва стає зрозумілою без зайвих пояснень. Угорі такі джинси досить широкі, у районі стегон залишають багато свободи, а до щиколотки штанини стають вужчими. Часто до цього додаються висока посадка й укорочена довжина.

Саме ця форма відрізняє carrot jeans від звичних широких джинсів. Вони не повторюють контури ніг і водночас не додають однакового об'єму по всій довжині.

Модні джинси в осінньому образі. Фото з Instagram

З чим носити carrot jeans

Такі джинси люблять речі, які не сперечаються з їхньою формою. Заправлена футболка, проста сорочка, тонкий джемпер або лонгслів допоможуть показати талію й створити доречний образ.

Читайте також:

Джинси-морквинки в образі. Фото з Instagram

В ідеалі обирати варіант із ременем, футболкою та короткою шкіряною курткою. У ньому відчуваються 80-ті.

Також восени до "морквинок" можна додати жакет, короткий кардиган або куртку. Великий светр теж не під забороною — просто краще трохи заправити його спереду, щоб не втратити пропорції.

Яке взуття вибрати

Укорочена штанина залишає взуття на виду, тому воно тут справді важливе. Лофери зроблять образ стриманішим, кросівки з ретродизайном підтримають характер джинсів, а черевики додадуть грубішого настрою.

Якщо хочеться візуально витягнути ноги, варто придивитися до взуття з невеликим каблуком або витягнутим носком. А от дуже громіздкі моделі будуть зайвими.

Який колір вибрати

Для першої пари найпростіше взяти синій денім — від вицвілого блакитного до насиченого темного. Ще в цьому фасоні цікавий вигляд мають незвичні кольори: шоколадний, графітовий, молочний, червоний.

Раніше ми писали про те, що Енн Гетевей показала широкі джинси з низькою посадкою, які легко вписати в повсякденний гардероб. Така модель зручна, не сковує рухів і добре підходить для осінніх образів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що восени 2026 року в синіх джинсів з'явився серйозний конкурент — коричневий денім. Такий колір легко вписати у звичний гардероб, тому він може стати цікавою альтернативою класичним синім.