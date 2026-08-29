Что купить осенью, чтобы носить годами: прямые брюки, тренч и другие базовые вещи

Стильная и красивая девушка. Фото: magnific

Одной из причин переполненного шкафа часто становятся вещи, которые мы покупаем исключительно из-за модных тенденций. Модные фасоны быстро меняются, поэтому то, что еще недавно казалось стильным, через сезон может остаться без внимания. Если хочется тратить деньги с умом, то лучше инвестировать в качественную базовую одежду.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на издание Who What Wear расскажет о вещах, которые легко сочетаются между собой и могут стать основой гардероба на несколько лет.

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Качественный джемпер

Хороший джемпер точно не будет лишним в осеннем гардеробе. Дешевый трикотаж часто быстро растягивается, теряет форму или покрывается катышками. Поэтому лучше выбрать одну качественную модель из шерсти, кашемира или другого приятного к телу материала.

Нейтральный джемпер легко сочетать с джинсами, классическими брюками, юбками и верхней одеждой. Если правильно за ним ухаживать, такая вещь прослужит не один сезон.

Классическое пальто или тренч

Верхнюю одежду покупают не на один месяц, поэтому здесь особенно важно не гоняться за мимолетными тенденциями. Прямое шерстяное пальто, лаконичный тренч или кожаная куртка легко вписываются в разные образы и не требуют сложной стилизации.

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Для универсального варианта лучше выбирать спокойные оттенки — бежевый, черный, серый, коричневый или темно-синий. Такую верхнюю одежду легко сочетать и с повседневными вещами, и с более элегантными комплектами.

Удобные ботинки

Эффектная обувь необычного цвета или с ярким декором может привлечь внимание, но сочетать ее с остальной одеждой бывает непросто. Поэтому в качестве основы гардероба лучше иметь простую пару ботинок нейтрального цвета.

Важно, чтобы обувь была не только красивой, но и удобной. Лаконичные ботинки можно носить с джинсами, брюками, юбками и платьями, поэтому они вряд ли будут пылиться в шкафу.

Прямые брюки

Хорошо подобранные брюки могут стать основой десятков образов. Самое главное — чтобы модель хорошо сидела на фигуре, имела удачную длину и была сшита из качественной ткани.

Не обязательно выбирать исключительно черный цвет. Для осеннего гардероба также подойдут серые, бежевые, коричневые или темно-синие брюки. Их можно носить с рубашками, свитерами, жакетами и футболками.

Вместительная сумка

Большая структурированная сумка пригодится и для работы, и для повседневных дел. В отличие от маленькой модели, в нее можно положить все необходимое, но при этом она будет выглядеть аккуратно.

Наиболее практичным выбором станет сумка простой формы без излишнего декора. Если выбрать модель черного, коричневого, бежевого или другого сдержанного оттенка, она легко будет сочетаться с большинством вещей в гардеробе.

Белая или голубая рубашка

Базовая рубашка — одна из тех вещей, которые позволяют создавать множество разных образов. Ее можно носить отдельно, под жакет или свитер, а также поверх футболки или топа. Рубашка легко вписывается в разные стили и может оставаться в гардеробе годами.

Обувь на плоской подошве

Не каждый день хочется носить каблуки или кроссовки. В таких случаях выручит удобная обувь на плоской подошве — балетки, лоферы или мули. Эти модели хорошо подходят для разных ситуаций и легко вписываются как в повседневные, так и в более сдержанные образы.

Такой подход поможет сократить количество спонтанных покупок. Базовые модели можно дополнять модными деталями, но основу лучше составлять из вещей, которые хочется носить не один сезон.

Ранее мы писали о том, что после 40 лет не стоит отказываться от трендов. Некоторые модные вещи могут освежить образ и даже гардероб в целом.

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