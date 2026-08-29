Що купити восени, щоб носити роками: прямі штани, тренч та інші базові речі

Стильна та гарна дівчина. Фото: magnific

Однією з причин переповненої шафи часто стають речі, які ми купуємо лише через тренди. Модні фасони швидко змінюються, тому те, що ще недавно здавалося стильним, через сезон може залишитися без уваги. Якщо хочеться витрачати гроші з розумом, то краще інвестувати в якісну базу.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на видання Who What Wear розповість про речі, які легко поєднуються між собою та можуть стати основою гардероба на кілька років.

Реклама

Якісний джемпер

Хороший джемпер точно не буде зайвим в осінньому гардеробі. Дешевий трикотаж часто швидко розтягується, втрачає форму або покривається ковтунцями. Тому краще обрати одну якісну модель із вовни, кашеміру або іншого приємного до тіла матеріалу.

Нейтральний джемпер легко поєднувати з джинсами, класичними штанами, спідницями та верхнім одягом. Якщо правильно за ним доглядати, така річ прослужить не один сезон.

Класичне пальто або тренч

Верхній одяг купують не на один місяць, тому тут особливо важливо не гнатися за короткочасними тенденціями. Пряме вовняне пальто, лаконічний тренч або шкіряна куртка легко вписуються в різні образи й не потребують складної стилізації.

Читайте також:

Для універсального варіанту краще обирати спокійні відтінки — бежевий, чорний, сірий, коричневий або темно-синій. Такий верхній одяг легко поєднати і з повсякденними речами, і з більш елегантними комплектами.

Зручні черевики

Ефектне взуття незвичного кольору чи з яскравим декором може привернути увагу, але поєднувати його з іншим одягом буває непросто. Тому для основи гардероба краще мати просту пару черевиків у нейтральному кольорі.

Важливо, щоб взуття було не лише красивим, а й комфортним. Лаконічні черевики можна носити з джинсами, брюками, спідницями та сукнями, тому вони навряд чи припадатимуть пилом у шафі.

Прямі штани

Добре підібрані штани можуть стати основою десятків образів. Найважливіше — щоб модель добре сиділа на фігурі, мала вдалу довжину та була пошита з якісної тканини.

Не обов'язково обирати виключно чорний колір. Для осіннього гардероба також підійдуть сірі, бежеві, коричневі або темно-сині штани. Їх можна носити із сорочками, светрами, жакетами та футболками.

Містка сумка

Велика структурована сумка стане у пригоді і для роботи, і для повсякденних справ. На відміну від маленької моделі, у неї можна покласти все необхідне, але при цьому вона матиме акуратний вигляд.

Найбільш практичним вибором буде сумка простої форми без надмірного декору. Якщо взяти модель у чорному, коричневому, бежевому або іншому спокійному відтінку, вона легко поєднуватиметься з більшістю речей у гардеробі.

Біла або блакитна сорочка

Базова сорочка — одна з тих речей, які дозволяють створювати багато різних образів. Її можна носити самостійно, під жакет або светр, а також поверх футболки чи топа. Сорочка легко вписується в різні стилі та може залишатися в гардеробі роками.

Взуття на плоскій підошві

Не щодня хочеться носити підбори або кросівки. У таких випадках виручить зручне взуття на плоскій підошві — балетки, лофери або мюлі. Ці моделі добре підходять для різних ситуацій і легко вписуються як у повсякденні, так і в більш стримані образи.

Такий підхід допоможе зменшити кількість випадкових покупок. Базові моделі можна доповнювати трендовими деталями, але основу краще складати з речей, які хочеться носити не один сезон.

Раніше ми писали про те, що після 40 років не варто відмовляться від трендів. Деякі модні речі можуть освіжити образ і навіть гардероб в цілому.

Також Новини.LIVE повідомляли, з якими речами важко скласти стильний образ. Варто враховувати не тільки тренди, але і пропорції своєї фігури.