Джинсы из 50-х и 80-х снова на подиумах: как стилизовать их осенью

Девушка в стильных джинсах. Фото: magnific

В 50-х джинсы носили гораздо проще, чем мы привыкли видеть сегодня. Без сложных деталей — прямые, плотные, часто с высокой талией. Именно такой крой осенью можно носить с короткими куртками, свитерами и пальто, не превращая весь наряд в стилизацию под прошлый век.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Униан расскажет подробнее, какие джинсы носить и с чем.

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Джинсы-сигареты и свитер

Фасон с прямой штаниной, сужающейся к низу, хорошо подходит для прохладной погоды. Выберите свитер до талии или чуть ниже. Длинный свитер тоже подойдет, но тогда его лучше частично заправить. Из обуви — лоферы, ботинки или невысокие сапоги. Если джинсы темно-синие, к ним подойдет свитер молочного, серого, бордового или коричневого цвета.

Джинсы и свитер. Фото из Instagram

Джинсы с высокой талией и короткая куртка

Еще один вариант в духе 50-х — высокая посадка. Ее не обязательно сочетать с вещами в ретростиле. Попробуйте короткую куртку, простой гольф и ремень. Джинсы при этом лучше оставить главным элементом в комплекте, без большого количества украшений. Осенью к ним легко добавить длинное пальто, когда температура понизится.

Джинсы из 80-х

Восемьдесятые возвращаются с совершенно другой стороны. Здесь уже появляются округлые брючины, джинсы balloon, кислотная отбелка и заметные потертости. Такие вещи не требуют еще пяти ярких деталей рядом — иначе образ быстро станет похожим на костюм с тематической вечеринки.

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Balloon и короткий верх

У джинсов balloon более широкие бедра и округлая линия брючин, поэтому длинный объемный верх к ним лучше отложить. Короткая куртка или жакет здесь подойдут больше. Под низ можно надеть футболку или тонкий свитер. Обувь — лоферы, ботинки или кеды. Если джинсы очень широкие, массивные ботинки тоже подойдут, но тогда верх лучше оставить сдержанным.

Джинсы balloon. Фото из Instagram

Джинсы кислотного оттенка и белая рубашка

Вываренный деним с пятнами и неравномерным цветом — одно из самых узнаваемых воспоминаний о 80-х. Его не обязательно носить с вещами того же периода. Белая рубашка, черный жакет и простые ботинки сделают наряд вполне подходящим для города. Рубашку можно заправить полностью или только спереди. Если хочется более непринужденного варианта, вместо жакета подойдет кожаная куртка.

Потертые джинсы и жакет

Сильные потертости и десятки дыр этой осенью лучше оставить в стороне. Небольших светлых участков на коленях вполне достаточно. К таким джинсам можно подобрать обычный жакет, тонкий свитер и лоферы. Голубой деним можно сочетать с коричневым, серым или темно-синим верхом. Ничего специально придумывать не нужно.

Если собрать все эти вещи вместе, разница между двумя эпохами становится хорошо заметной. От 50-х — прямые джинсы, высокая талия и плотный деним. От 80-х — объемные брючины, вываренные джинсы и слегка дерзкий вид. А носить все это осенью можно с вещами, которые уже есть в обычном гардеробе: пальто, жакетом, кожаной курткой, свитером или белой рубашкой.

Ранее мы писали о том, что джинсы легко становятся основой повседневного образа, но не на все случаи они рассчитаны. На некоторых мероприятиях джинсы могут выглядеть неуместно, даже если остальная одежда подобрана удачно.

Также Новини.LIVE сообщали, что этой осенью выбор джинсов не сводится к широким моделям. В коллекциях снова появились скинни, вернулись джинсы barrel, а рядом с ними остались прямые и свободные фасоны.