В этом сезоне в моде не только широкие джинсы: 5 актуальных моделей

Джинсы. Фото: magnific

Осень 2026 года не оставляет деним без внимания. В новых коллекциях дизайнеры предложили сразу несколько фасонов джинсов, которые можно носить в холодное время года. Наряду с прямыми моделями на подиумах появились широкие джинсы, barrel и даже скинни, которые еще недавно считались антитрендом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

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Прямые джинсы

Прямой крой вновь оказался среди самых заметных тенденций сезона. Джинсы такого фасона показали Gucci, Isabel Marant, Gudu и Stella McCartney.

Gucci. Фото из Cosmopolitan

Причина их популярности вполне понятна. Джинсы straight-leg не облегают ноги, но и не добавляют лишнего объема. Они будут хорошо смотреться с кедами, сапогами, лоферами и обувью на каблуке.

К таким джинсам легко подобрать верх. Осенью это может быть свитер, рубашка, жакет или пальто. Если вы ищете одну пару на разные случаи, прямой крой станет одним из самых удобных решений.

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Wide-leg с высокой посадкой

Мода на низкую талию никуда не исчезает, но высокая посадка тоже нашла свое место в новом сезоне. Givenchy показал широкие джинсы, которые сидят высоко на талии и имеют свободный крой по всей длине.

Такой фасон удачно сочетается с коротким верхом. Например, к джинсам можно добавить укороченный жакет или свитер, заправленный спереди. Если же хочется более непринужденного образа, подойдет объемный трикотаж.

Givenchy. Фото из Cosmopolitan

Высокая посадка в сочетании с длинными широкими брючинами визуально вытягивает силуэт, поэтому такие джинсы могут стать интересной альтернативой привычным прямым моделям.

Скинни снова в моде

Казалось, узкие джинсы надолго остались в прошлом, но мода снова выводит их на подиум. Скинни появились в осенне-зимних коллекциях Balenciaga и Valentino.

Valentino. Фото из Cosmopolitan

На этот раз их не обязательно носить так, как это делали десять или пятнадцать лет назад. Вместо короткой куртки и облегающего топа можно попробовать сочетать узкие джинсы с объемным жакетом, длинным пальто или свободным свитером.

Пока что скинни только возвращаются в поле зрения дизайнеров, но осенью они вполне могут снова появиться в гардеробах тех, кто соскучился по облегающему дениму.

Джинсы barrel

Фасон barrel, который стал заметным этим летом, остается актуальным и осенью. Его легко узнать по округлой форме: брючины шире в районе колен и сужаются к низу.

Для осени лучше всего подойдут модели из темного денима. Именно такие джинсы представила Габриэла Херст. Их носят с теплым трикотажем, куртками и пальто.

Gabriela Hearst. Фото из Cosmopolitan

Если обычные широкие джинсы вам уже надоели, модель "barrel" может стать способом немного изменить привычные образы без радикальных экспериментов с гардеробом.

Джинсы из светлого денима

Светлые джинсы не стоит убирать до следующего лета. В коллекции Dior FW’26 они стали частью осенних образов и показали, что отбеленный деним вполне уместен в холодное время года.

Dior. Фото из Cosmopolitan

Сочетайте светлые джинсы с темным верхом. Например, с черным жакетом, коричневым пальто или плотным трикотажем. Еще один вариант — составить весь образ в светлых оттенках.

Такой деним подойдет тем, кто не хочет сразу переходить на темные цвета после окончания лета.

Ранее мы писали о том, что джинсы осенью 2026 года стоит носить не только с привычными футболками и свитерами. Дизайнеры показали несколько интересных сочетаний, которые могут изменить ваш взгляд на привычный деним.

Также Новини.LIVE сообщали, что Энн Хэтэуэй нашла джинсы, которые легко вписать в осенний гардероб. Их фасон уже несколько сезонов постепенно вытесняет привычные узкие модели.