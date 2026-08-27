Что носить вместо балеток: самая модная обувь осени-2026

Различные модели обуви. Фото: magnific

Осенью 2026 года балетки уступают место другим моделям обуви. В новом сезоне следует обратить внимание на туфли с низким ходом, узкие кроссовки, замшевые лоферы, челси и ковбойские сапоги. Они удобны для города, легко сочетаются с базовой одеждой и хорошо вписываются в осенний гардероб.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на interia.styl.

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Opera pumps

Среди главных новинок осени – opera pumps. Это закрытые туфли на низком ходу с глубоким вырезом. На ноге они выглядят изящно, но при этом не нужно ходить на высоком каблуке.

Подобные туфли носили еще в XIX веке, когда их выбирали для балов и вечерних выходов. Современные opera pumps выглядят значительно проще. Дизайнеры предлагают лакированную кожу, бархат и материалы с легким металлическим блеском.

Туфли для любителей элегантности. Фото с Instagram

Такие туфли легко вписать даже в обычный повседневный образ. Их носят с прямыми джинсами, тренчем, костюмными брюками или юбкой миди.

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Узкие кроссовки возвращаются

После нескольких сезонов массивных кроссовок мода снова возвращается к компактным моделям. Slim fit sneakers имеют узкий силуэт, невысокую посадку и тонкую подошву. Такие кроссовки можно носить с юбками, длинными пальто и объемными свитерами.

Не обязательно останавливаться на белом или черном цвете. Осенью более интересными будут приглушенный оливковый, холодный голубой или темный шоколадный.

Узкие кроссовки. Фото с Instagram

Замшевые лоферы

Лоферы из замши остаются одним из удобных вариантов для ранней осени. В тренде модели в карамельном, коричневом и бежевом цветах.

Коричневые лоферы. Фото с Instagram

Челси

Если нужна обувь в дождливую погоду, челси остается беспроигрышным вариантом. Модель легко узнать по эластичным вставкам по бокам. Благодаря им обувь удобно обувать и снимать.

Для осени подойдут челси из гладкой кожи. Проще всего носить черные и темно-коричневые модели.

Черные челси. Фото с Instagram

Также следует обратить внимание на оттенок горького шоколада и выбирать обувь без большого количества деталей и слишком толстой подошвы. Такие челси легко сочетаются с джинсами, брюками, трикотажными платьями и юбками.

Городские ковбойские сапоги

Ковбойские сапоги тоже остаются в осенних трендах, но их вид стал более спокойным. Вместо яркой вышивки и заметного декора дизайнеры делают ставку на лаконичные модели из кожи.

Замшевые ковбойские сапоги. Фото с Instagram

Для них характерны невысокий скошенный подбор, широкий стойкий каблук и слегка заостренный носок. Наиболее универсальными будут черные, коричневые, шоколадные и бежевые варианты.

Раньше мы писали о том, какую интересную обувь можно было увидеть в образе Нади Дорофеевой. Сапоги-вьетнамки, или thong boots, — необычная модель, сочетающая открытые пальцы от вьетнамок с высоким голенищем почти до колена.

Также Новини.LIVE сообщали, какие балетки в повседневной жизни носит Зендея. Кстати они в трендовом бордовом цвете, который осенью будет очень актуален.