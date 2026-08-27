Что носить вместо балеток: самая модная обувь осени-2026

О балетках можно забыть: какую обувь будем носить осенью
Осенью 2026 года балетки уступают место другим моделям обуви. В новом сезоне следует обратить внимание на туфли с низким ходом, узкие кроссовки, замшевые лоферы, челси и ковбойские сапоги. Они удобны для города, легко сочетаются с базовой одеждой и хорошо вписываются в осенний гардероб.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на interia.styl.
Opera pumps
Среди главных новинок осени – opera pumps. Это закрытые туфли на низком ходу с глубоким вырезом. На ноге они выглядят изящно, но при этом не нужно ходить на высоком каблуке.
Подобные туфли носили еще в XIX веке, когда их выбирали для балов и вечерних выходов. Современные opera pumps выглядят значительно проще. Дизайнеры предлагают лакированную кожу, бархат и материалы с легким металлическим блеском.
Такие туфли легко вписать даже в обычный повседневный образ. Их носят с прямыми джинсами, тренчем, костюмными брюками или юбкой миди.
Узкие кроссовки возвращаются
После нескольких сезонов массивных кроссовок мода снова возвращается к компактным моделям. Slim fit sneakers имеют узкий силуэт, невысокую посадку и тонкую подошву. Такие кроссовки можно носить с юбками, длинными пальто и объемными свитерами.
Не обязательно останавливаться на белом или черном цвете. Осенью более интересными будут приглушенный оливковый, холодный голубой или темный шоколадный.
Замшевые лоферы
Лоферы из замши остаются одним из удобных вариантов для ранней осени. В тренде модели в карамельном, коричневом и бежевом цветах.
Челси
Если нужна обувь в дождливую погоду, челси остается беспроигрышным вариантом. Модель легко узнать по эластичным вставкам по бокам. Благодаря им обувь удобно обувать и снимать.
Для осени подойдут челси из гладкой кожи. Проще всего носить черные и темно-коричневые модели.
Также следует обратить внимание на оттенок горького шоколада и выбирать обувь без большого количества деталей и слишком толстой подошвы. Такие челси легко сочетаются с джинсами, брюками, трикотажными платьями и юбками.
Городские ковбойские сапоги
Ковбойские сапоги тоже остаются в осенних трендах, но их вид стал более спокойным. Вместо яркой вышивки и заметного декора дизайнеры делают ставку на лаконичные модели из кожи.
Для них характерны невысокий скошенный подбор, широкий стойкий каблук и слегка заостренный носок. Наиболее универсальными будут черные, коричневые, шоколадные и бежевые варианты.
Раньше мы писали о том, какую интересную обувь можно было увидеть в образе Нади Дорофеевой. Сапоги-вьетнамки, или thong boots, — необычная модель, сочетающая открытые пальцы от вьетнамок с высоким голенищем почти до колена.
Также Новини.LIVE сообщали, какие балетки в повседневной жизни носит Зендея. Кстати они в трендовом бордовом цвете, который осенью будет очень актуален.