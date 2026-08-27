Що носити замість балеток: наймодніше взуття осені-2026

Різні моделі взуття. Фото: magnific

Восени 2026 року балетки поступаються місцем іншим моделям взуття. У новому сезоні варто звернути увагу на туфлі з низьким ходом, вузькі кросівки, замшеві лофери, челсі та ковбойські чоботи. Вони зручні для міста, легко поєднуються з базовим одягом і добре вписуються в осінній гардероб.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на interia.styl.

Реклама

Opera pumps

Серед головних новинок осені — opera pumps. Це закриті туфлі на низькому ходу з глибоким вирізом. На нозі вони мають витончений вигляд, але при цьому не потрібно ходити на високих підборах.

Подібні туфлі носили ще в XIX столітті, коли їх обирали для балів і вечірніх виходів. Сучасні opera pumps мають значно простіший вигляд. Дизайнери пропонують лаковану шкіру, оксамит і матеріали з легким металевим блиском.

Туфлі для тих, хто любить елегантність. Фото з Instagram

Такі туфлі легко вписати навіть у звичайний повсякденний образ. Їх носять із прямими джинсами, тренчем, костюмними штанами або спідницею міді.

Читайте також:

Вузькі кросівки повертаються

Після кількох сезонів масивних кросівок мода знову повертається до компактних моделей. Slim fit sneakers мають вузький силует, невисоку посадку та тонку підошву. Такі кросівки можна носити зі спідницями, довгими пальтами та об'ємними светрами.

Не обов'язково зупинятися на білому або чорному кольорі. Восени цікавішими будуть приглушений оливковий, холодний блакитний або темний шоколадний.

Вузькі кросівки. Фото з Instagram

Замшеві лофери

Лофери із замші залишаються одним із найзручніших варіантів для ранньої осені. В тренді моделі в карамельному, коричневому та бежевому кольорах.

Коричневі лофери. Фото з Instagram

Челсі

Якщо потрібне взуття на дощову погоду, челсі залишається безпрограшним варіантом. Модель легко впізнати за еластичними вставками з боків. Завдяки їм взуття зручно взувати та знімати.

Для осені підійдуть челсі з гладкої шкіри. Найпростіше носити чорні та темно-коричневі моделі.

Чорні челсі. Фото з Instagram

Також варто звернути увагу на відтінок гіркого шоколаду і обирати взуття без великої кількості деталей і надто товстої підошви. Такі челсі легко поєднуються з джинсами, брюками, трикотажними сукнями й спідницями.

Міські ковбойські чоботи

Ковбойські чоботи теж залишаються в осінніх трендах, але їхній вигляд став спокійнішим. Замість яскравої вишивки та помітного декору дизайнери роблять ставку на лаконічні моделі зі шкіри.

Замшеві ковбойські чоботи. Фото з Instagram

Для них характерні невисокий скошений підбор, широкий стійкий каблук і трохи загострений носок. Найбільш універсальними будуть чорні, коричневі, шоколадні та бежеві варіанти.

Раніше ми писали про те, яке цікаве взуття можна було побачити в образі Наді Дорофєєвої. Чоботи-в'єтнамки, або thong boots, — незвична модель, яка поєднує відкриті пальці від в'єтнамок із високою халявою майже до коліна.

Також Новини.LIVE повідомляли, які балетки у повсякденному житті носить Зендея. До речі вони в трендовому бордовому кольорі, який восени буде дуже актуальним.