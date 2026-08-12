Стилісти назвали наймодніші кросівки 2026 року: лише дві моделі

Кросівки. Фото з Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Щороку з'являються десятки нових моделей кросівок, але далеко не всі затримуються довше, ніж на один сезон. У 2026 році стилісти радять звернути увагу не стільки на форму взуття, скільки на матеріал. Саме сатин і замша сьогодні визначають, який вигляд матимуть найактуальніші моделі.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Who What Wear.

Сатинові кросівки

Якщо раніше сатин використовували переважно для босоніжок або вечірнього взуття, то тепер його можна побачити навіть у кросівках. Першими цей прийом активно почали використовувати великі бренди у своїх сезонних колекціях, а згодом і масмаркет підхопив тенденцію.

Сатин змінює сприйняття навіть знайомого силуету. Звичайна спортивна модель завдяки гладкій тканині має дорожчий вигляд. Саме тому таке взуття дедалі частіше носять не зі спортивними костюмами, а з прямими джинсами, костюмними штанами, мідіспідницями або сукнями простого крою.

Стилісти радять обирати світлі відтінки — молочний, шампань, ніжно-рожевий чи світло-сірий. Вони краще підкреслюють фактуру тканини й легко вписуються в повсякденний гардероб.

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Замшеві кросівки

Замша повернулася не випадково. Після кількох сезонів, коли переважали гладка шкіра та масивні підошви, інтерес змістився до природних текстур. Саме тому модні оглядачі дедалі частіше називають замшеві моделі найвдалішою покупкою на найближчі сезони.

Особливо актуальні моделі у карамельному, шоколадному, пісочному, сіро-бежевому та темно-зеленому кольорах. Такі відтінки не прив'язані до певного сезону, тому взуття легко носити і навесні, і восени.

Замшеві кросівки добре працюють із широкими джинсами, лляними брюками, трикотажними комплектами та класичними тренчами. Через спокійну фактуру вони не вибиваються із загального образу, але додають йому глибини.

Модні редактори зазначають, що саме такі матеріали зараз дедалі частіше з'являються у нових колекціях. Причина проста: покупці все менше цікавляться речами, які швидко набридають, і частіше шукають взуття, яке не втратить актуальності після одного сезону.

Раніше ми писали про те, які ще кросівки на заміну білим варто розглянути на осінній сезон. Цей відтінок поєднується з більшою частиною речей з гардероба.

Також Новини.LIVE повідомляли, від якого взуття на цю осінь краще відмовитися. Мова в нашому матеріалі піде про моделі, які втратили свою актуальність.