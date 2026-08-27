Комбинезон на начало осени: Марго Робби продемонстрировала модный образ

Марго Робби. Фото: Instagram/margotteliserobbie

Для прогулки по Парижу Марго Робби выбрала не платье и не привычные джинсы, а довольно забавный комбинезон свободного кроя. Он немного необычной формы, зато для первых прохладных дней осени это удачный вариант: не придется выбирать между комфортом и красивым образом.

Новини.LIVE со ссылкой на издание People расскажут о новом образе Марго Робби подробнее.

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Что предлагает носить Марго Робби

Август уже подходит к концу, а вместе с ним постепенно меняется и гардероб. Для более прохладной погоды Марго Робби продемонстрировала простой вариант — свободный комбинезон, который легко адаптировать к температуре.

Для прогулки по Парижу актриса выбрала модель с широкими брючинами и довольно свободным силуэтом. Под комбинезон она надела обычную белую майку, а обувь оставила максимально простой — сандалии. Никаких сложных аксессуаров или попыток сделать образ слишком нарядным.

Марго Робби в комбинезоне. Фото: Backgrid

Такой комбинезон не требует долгих раздумий перед шкафом. Не нужно подбирать отдельно верх и низ, думать, подойдет ли рубашка к брюкам, или тратить время на сложную стилизацию. К тому же он удобен, ведь не сковывает движений. Да и в целом такая одежда вполне уместна для долгой прогулки по городу, путешествия или насыщенного дня, когда приходится много ходить.

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В начале осени комбинезон можно оставить практически в том же виде. Если станет прохладнее, сверху стоит надеть джинсовую куртку, кардиган или объемный жакет. Когда температура опустится еще ниже, сандалии легко заменить на кроссовки или ботинки, а сверху накинуть свитер.

Ранее мы писали о том, какие джинсы на осень можно почерпнуть из образа актрисы Энн Хэтэуэй. В этом сезоне она выбрала широкие джинсы, которые не сковывают движений и легко вписываются в повседневный гардероб.

Также Новини.LIVE сообщали, что джинсы-сигареты возвращаются в осенний гардероб, но на этот раз их главное преимущество не только в ретро-настрое. Высокая посадка и укороченные брючины помогают подчеркнуть талию и визуально удлинить ноги.