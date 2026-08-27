Комбінезон на ранню осінь: Марго Роббі показала трендовий образ

Марго Роббі. Фото: Instagram/margotteliserobbie

На прогулянку Парижем Марго Роббі обрала не сукню й не звичні джинси, а досить кумедний комбінезон вільного крою. Він трохи незвичної форми, зате для перших прохолодних днів осені це вдалий варіант: не доведеться вибирати між комфортом і гарним образом.

Новини.LIVE з посиланням на видання People розповість про новий образ Марго Роббі детальніше.

Реклама

Що пропонує носити Марго Роббі

Серпень уже добігає кінця, а разом із ним поступово змінюється і гардероб. Для більш прохолодної погоди Марго Роббі продемонструвала простий варіант — вільний комбінезон, який легко адаптувати під температуру.

Для паризької прогулянки акторка вибрала модель із широкими штанинами та досить розслабленим силуетом. Під комбінезон вона вдягнула звичайну білу майку, а взуття залишила максимально простим — сандалі. Жодних складних аксесуарів чи спроб зробити образ надто ошатним.

Марго Роббі у комбінезоні. Фото: Backgrid

Такий комбінезон не потребує довгих роздумів перед шафою. Не потрібно підбирати окремо верх і низ, думати, чи пасуватиме сорочка до штанів, або витрачати час на складну стилізацію. А ще він зручний, адже не сковує рухів. Та й в цілому такий одяг цілком доречний для довгої прогулянки містом, подорожі чи насиченого дня, коли доводиться багато ходити.

Читайте також:

На початку осені комбінезон можна залишити практично в тому самому вигляді. Якщо стане прохолодніше, поверх варто додати джинсову куртку, кардиган або об’ємний жакет. Коли температура впаде ще нижче, сандалі легко замінити на кросівки чи черевики, а зверху накинути светр.

Раніше ми писали про те, які джинси на осінь можна підгледіти в образі акторки Енн Гетевей. Цього сезону вона обрала широкі джинси, які не сковують рухів і легко вписуються у повсякденний гардероб.

Також Новини.LIVE повідомляли, що джинси-сигарети повертаються в осінній гардероб, але цього разу їхня головна перевага не лише в ретро-настрої. Висока посадка та укорочені штанини допомагають підкреслити талію й візуально витягнути ноги.