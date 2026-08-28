Цього сезону в моді не лише широкі джинси: 5 актуальних моделей

Джинси. Фото: magnific

Осінь 2026 року не залишає денім без уваги. У нових колекціях дизайнери запропонували одразу кілька фасонів джинсів, які можна носити в холодний сезон. Поряд із прямими моделями на подіумах з’явилися широкі джинси, barrel і навіть скіні, які ще недавно вважалися антитрендом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.

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Прямі джинси

Прямий крій знову опинився серед найпомітніших тенденцій сезону. Джинси такого фасону показали Gucci, Isabel Marant, Gudu та Stella McCartney.

Gucci. Фото з Cosmopolitan

Причина їхньої популярності цілком зрозуміла. Джинси straight-leg не облягають ноги, але й не додають зайвого об’єму. Вони матимуть гарний вигляд із кедами, чоботами, лоферами та взуттям на підборах.

До таких джинсів легко підібрати верх. Восени це може бути светр, сорочка, жакет або пальто. Якщо ви шукаєте одну пару на різні випадки, прямий крій стане одним із найзручніших рішень.

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Wide-leg із високою посадкою

Мода на низьку талію нікуди не зникає, але високій посадці теж знайшлося місце в новому сезоні. Givenchy показав широкі джинси, які сидять високо на талії та мають вільний крій по всій довжині.

Такий фасон вдало поєднується з коротким верхом. Наприклад, до джинсів можна додати укорочений жакет або светр, заправлений спереду. Якщо ж хочеться більш розслабленого образу, підійде об’ємний трикотаж.

Givenchy. Фото з Cosmopolitan

Висока посадка разом із довгими широкими штанинами візуально витягує силует, тому такі джинси можуть стати цікавою альтернативою звичним прямим моделям.

Скіні знову в моді

Здавалося, вузькі джинси надовго залишилися в минулому, але мода знову виводить їх на подіум. Скіні з’явилися в осінньо-зимових колекціях Balenciaga та Valentino.

Valentino. Фото з Cosmopolitan

Цього разу їх не обов’язково носити так, як це робили десять чи п’ятнадцять років тому. Замість короткої куртки та обтислого верху можна спробувати поєднати вузькі джинси з великим жакетом, довгим пальтом або вільним светром.

Поки що скіні лише повертаються у фокус дизайнерів, але восени вони цілком можуть знову з’явитися в гардеробах тих, хто скучив за облягаючим денімом.

Джинси barrel

Фасон barrel, який став помітним цього літа, залишається актуальним і восени. Його легко впізнати за округлою формою: штанини ширші в районі колін і звужуються донизу.

Для осені найкраще підійдуть моделі з темного деніму. Саме такі джинси представила Gabriela Hearst. Їх носять із теплим трикотажем, куртками та пальтами.

Gabriela Hearst. Фото з Cosmopolitan

Якщо звичайні широкі джинси вам уже набридли, barrel можуть стати способом трохи змінити звичні образи без радикальних експериментів із гардеробом.

Джинси зі світлого деніму

Світлі джинси не варто прибирати до наступного літа. У колекції Dior FW’26 вони стали частиною осінніх образів і показали, що вибілений денім цілком доречний у холодну пору року.

Dior. Фото з Cosmopolitan

Поєднуйте світлі джинси з темним верхом. Наприклад, із чорним жакетом, коричневим пальтом або щільним трикотажем. Ще один варіант — зібрати весь образ у світлих відтінках.

Такий денім підійде тим, хто не хоче одразу переходити на темні кольори після завершення літа.

Раніше ми писали про те, що джинси восени 2026 року варто носити не лише зі звичними футболками та светрами. Дизайнери показали кілька цікавих поєднань, які можуть змінити ваш погляд на звичний денім.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Енн Гетевей знайшла джинси, які легко вписати в осінній гардероб. Їхній фасон уже кілька сезонів поступово витісняє звичні вузькі моделі.