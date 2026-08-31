Модная куртка осени 2026 года в стиле 70-х: кому подойдет и с чем носить

Девушка в замшевой куртке. Фото: magnific

С первыми осенними днями становится прохладнее, но для теплого пальто погода еще не настолько холодная. В этот период на помощь приходят лекие куртки, которые можно носить почти каждый день. В этом сезоне дизайнеры делают ставку на объемные силуэты, выразительные фактуры и вещи из 70-х, которые сразу привлекают внимание.

Новини.LIVE расскажет о куртке, которая идеально впишется в осенний гардероб.

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Замшевая куртка в моде

Замша вновь заняла заметное место среди осенних трендов. В тренде замшевые бомберы, блейзеры и тренчи, а также модели с бахромой. Последние лучше всего передают настроение 70-х и вписываются в популярную эстетику вестерна.

Для осени замша подходит не только благодаря своему внешнему виду. Ее теплая фактура хорошо сочетается с коричневым, карамельным, бежевым и другими природными оттенками, которые традиционно становятся популярными с приходом холодного сезона.

С чем носить замшевую куртку в 2026 году

С джинсами

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Самый простой способ составить образ с замшевой курткой — добавить к ней обычные синие джинсы. Это сочетание не требует сложных стилистических приемов и хорошо подходит для повседневных дел, прогулки или встречи с друзьями.

Коричневая замшевая куртка с сумкой в тон. Фото из Instagram

Завершить образ можно сапогами и сумкой в похожей цветовой гамме. Если куртка коричневая, аксессуары в карамельных или темно-коричневых оттенках сделают комплект целостным.

С костюмными брюками

Замшевая куртка будет хорошо смотреться не только в непринужденных образах. Если сочетать ее с костюмными брюками, можно получить более сдержанный наряд. Для такого сочетания подойдут как прямые брюки, так и свободные модели wide-leg.

Замшевая куртка с костюмными брюками. Фото из Instagram

Чтобы добавить образу современный акцент, можно взять сумку из гладкой кожи. Обратите внимание на насыщенные оттенки, например бордовый. Такой аксессуар станет яркой деталью на фоне спокойных осенних цветов.

С юбкой

Замшевую куртку носят также с юбками. Здесь нет необходимости ограничиваться одним фасоном: для осеннего образа можно выбрать мини, миди или длинную модель.

Куртка с черной юбкой. Фото из Instagram

Чтобы комплект выглядел гармонично, стоит обратить внимание на плотные ткани. Это может быть шерсть, костюмный материал или трикотаж. Такие юбки хорошо подчеркивают фактуру замши.

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