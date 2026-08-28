От кардигана до стильной рубашки: что надеть в прохладные вечера

Девушка в кожаной куртке. Фото: magnific

Первые прохладные вечера уже напоминают о том, что лето подходит к концу. Днем еще хочется носить футболки и топы, но после захода солнца без дополнительного слоя одежды уже не так комфортно. Именно для такой погоды пригодятся легкие вещи, которые можно быстро накинуть на плечи, когда становится прохладнее.

Новини.LIVE поделятся советами стилистов по этому поводу.

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Кардиган

Когда утром тепло, а после захода солнца становится прохладно, тонкий кардиган может стать самой удобной вещью в гардеробе. Его легко взять с собой, а при необходимости просто накинуть на плечи.

Серый кардиган в образе. Фото из Instagram

Для базового гардероба подойдет однотонная модель из тонкого трикотажа. Если образ кажется слишком сдержанным, попробуйте кардиган насыщенного оттенка. Его можно носить поверх топа или футболки или застегнуть на пуговицы и использовать как самостоятельный верх.

Джинсовая куртка

Без джинсовой куртки переход между летом и осенью представить сложно. Классический голубой деним — не единственный вариант. В этом сезоне можно присмотреться к серым, коричневым, темно-синим или отбеленным моделям. Носите их с летними платьями, широкими брюками, юбками или джинсами. Такая куртка не требует сложных сочетаний — достаточно добавить ее к привычным вещам.

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Коричневая куртка. Фото из Instagram

Легкая куртка-рубашка

Еще один вариант для прохладных вечеров — куртка-рубашка из хлопка или плотной ткани. Она немного теплее обычной рубашки, но еще не является полноценной верхней одеждой.

Розовая теплая рубашка. Фото из Instagram

Ее можно носить расстегнутой поверх футболки или застегнуть и использовать как самостоятельный верх. Такую вещь стилисты советуют сочетать с прямыми джинсами, брюками свободного кроя и длинными юбками.

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