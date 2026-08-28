Від кардигана до стильної сорочки: що носити прохолодними вечорами

Дівчина в шкіряній куртці. Фото: magnific

Перші прохолодні вечори вже нагадують, що літо добігає кінця. Вдень ще хочеться носити футболки й топи, але після заходу сонця без додаткового шару одягу вже не так комфортно. Саме для такої погоди знадобляться легкі речі, які можна швидко накинути на плечі, коли стає прохолодніше.

Новини.LIVE поділиться думками стилістів з цього приводу.

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Кардиган

Коли вранці тепло, а після заходу сонця стає прохолодно, тонкий кардиган може стати найзручнішою річчю в гардеробі. Його легко взяти із собою, а за потреби просто накинути на плечі.

Сірий кардиган в образі. Фото з Instagram

Для базового гардероба підійде однотонна модель із тонкого трикотажу. Якщо образ здається надто спокійним, спробуйте кардиган насиченого відтінку. Його можна носити поверх топа чи футболки або застібнути на ґудзики й використовувати як самостійний верх.

Джинсова куртка

Без джинсової куртки перехід між літом і осінню уявити складно. Класичний блакитний денім — не єдиний варіант. Цього сезону можна придивитися до сірих, коричневих, темно-синіх або вибілених моделей. Носіть їх із літніми сукнями, широкими брюками, спідницями чи джинсами. Така куртка не потребує складних поєднань — достатньо додати її до звичних речей.

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Коричнева куртка. Фото з Instagram

Легка куртка-сорочка

Ще один варіант для прохолодних вечорів — куртка-сорочка з бавовни або щільної тканини. Вона трохи тепліша за звичайну сорочку, але ще не є повноцінним верхнім одягом.

Рожева тепла сорочка. Фото з Instagram

Її можна носити розстебнутою поверх футболки або застібнути й використовувати як самостійний верх. Таку річ стилісти радять поєднувати з прямими джинсами, брюками вільного крою та довгими спідницями.

Раніше ми писали про те, що ще з верхнього одягу може знадобитися цієї осені. В нашій добірці речі на будь-який смак, тому кожна знайде щось для себе.

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