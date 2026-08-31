Модна куртка осені 2026 у стилі 70-х: кому підійде і з чим носити

Дівчина в замшевій куртці. Фото: magnific

З першими осінніми днями стає прохолодніше, але для теплого пальта погода ще не настільки холодна. У цей період виручають легкі куртки, які можна носити майже щодня. Цього сезону дизайнери роблять ставку на об’ємні силуети, виразні фактури та речі з 70-х, які одразу привертають увагу.

Новини.LIVE розповість про куртку, яка найкраще впишеться в осінній гардероб.

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Замшева куртка в моді

Замша знову посіла помітне місце серед осінніх трендів. У тренді замшеві бомбери, блейзери та тренчі, а також моделі з бахромою. Останні ідеально передають настрій 70-х і вписуються у популярну естетику вестерну.

Для осені замша підходить не лише через свій вигляд. Її тепла фактура добре поєднується з коричневим, карамельним, бежевим та іншими природними відтінками, які традиційно стають популярними з приходом холодного сезону.

З чим носити замшеву куртку у 2026

З джинсами

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Найпростіший спосіб скласти образ із замшевою курткою — додати до неї звичайні сині джинси. Це поєднання не потребує складних стилістичних прийомів і добре підходить для повсякденних справ, прогулянки чи зустрічі з друзями.

Коричнева замшева куртка з сумкою в тон. Фото з Instagram

Завершити образ можна чоботами та сумкою у схожій кольоровій гамі. Якщо куртка коричнева, аксесуари в карамельних або темно-коричневих відтінках зроблять комплект цілісним.

З костюмними штанами

Замшева куртка матиме гарний вигляд не тільки у розслаблених образах. Якщо поєднати її з костюмними штанами, можна отримати більш зібраний комплект. Для такого поєднання підійдуть як прямі штани, так і вільні моделі wide-leg.

Замшева куртка з костюмними штанами. Фото з Instagram

Щоб додати образу сучасного акценту, можна взяти сумку з гладкої шкіри. Зверніть увагу на насичені відтінки, наприклад бордовий. Такий аксесуар стане яскравою деталлю на тлі спокійних осінніх кольорів.

Зі спідницею

Замшеву куртку носять також зі спідницями. Тут немає потреби обмежуватися одним фасоном: для осіннього образу можна вибрати міні, міді або довгу модель.

Куртка з чорною спідницею. Фото з Instagram

Щоб комплект мав гармонійний вигляд, варто звернути увагу на щільні тканини. Це може бути вовна, костюмний матеріал або трикотаж. Такі спідниці добре підтримують фактуру замші.

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