Джинси з 50-х та 80-х знову на подіумах: як стилізувати їх восени

Дівчина в стильних джинсах. Фото: magnific

У 50-х джинси носили значно простіше, ніж ми звикли бачити сьогодні. Без складних деталей — прямі, щільні, часто з високою талією. Саме такий крій восени можна носити з короткими куртками, светрами та пальтами, не перетворюючи весь одяг на стилізацію під минуле століття.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Уніан розповість детальніше, які джинси носити і з чим.

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Джинси-сигарети та светр

Фасон із прямою штанкою, яка звужується донизу, добре підходить для прохолодної погоди. Візьміть светр до талії або трохи нижче. Довгий светр теж підійде, але тоді його краще частково заправити. З взуття — лофери, черевики або невисокі чоботи. Якщо джинси темно-сині, до них підійде светр молочного, сірого, бордового чи коричневого кольору.

Джинси та светр. Фото з Instagram

Джинси з високою талією та коротка куртка

Ще один варіант із настроєм 50-х — висока посадка. Її необов’язково поєднувати з речами в ретростилі. Спробуйте коротку куртку, простий гольф і ремінь. Джинси при цьому краще залишити головною річчю в комплекті, без великої кількості прикрас. Восени до них легко додати довге пальто, коли температура впаде.

Джинси з 80-х

Вісімдесяті повертаються зовсім з іншого боку. Тут уже з’являються округлі штанини, джинси balloon, кислотне виварювання та помітні потертості. Такі речі не потребують ще п’яти яскравих деталей поруч — інакше образ швидко стане схожим на костюм із тематичної вечірки.

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Balloon та короткий верх

У джинсів balloon ширші стегна й округла лінія штанини, тому довгий об’ємний верх до них краще відкласти. Коротка куртка або жакет тут підійдуть більше. Під низ можна вдягнути футболку чи тонкий светр. Взуття — лофери, черевики або кеди. Якщо джинси дуже широкі, масивні черевики теж можливі, але тоді верх краще залишити спокійним.

Джинси balloon. Фото з Instagram

Кислотні джинси та біла сорочка

Виварений денім із плямами та нерівномірним кольором — один із найвпізнаваніших спогадів про 80-ті. Його не обов’язково носити з речами того самого періоду. Біла сорочка, чорний жакет і прості черевики зроблять комплект цілком придатним для міста. Сорочку можна заправити повністю або лише спереду. Якщо хочеться більш розслабленого варіанта, замість жакета підійде шкіряна куртка.

Потерті джинси та жакет

Сильні потертості й десятки дірок цієї осені краще залишити осторонь. Невеликих світлих ділянок на колінах цілком достатньо. До таких джинсів можна взяти звичайний жакет, тонкий светр і лофери. Блакитний денім можна поєднати з коричневим, сірим або темно-синім верхом. Нічого спеціально вигадувати не потрібно.

Якщо зібрати всі ці речі докупи, різниця між двома епохами стає добре помітною. Від 50-х — прямі джинси, висока талія та щільний денім. Від 80-х — об’ємні штанини, виварювання і трохи зухваліший вигляд. А носити все це восени можна з речами, які вже є у звичайному гардеробі: пальтом, жакетом, шкіряною курткою, светром або білою сорочкою.

Раніше ми писали про те, що джинси легко стають основою повсякденного образу, але не на всі випадки вони розраховані. На деяких заходах денім може мати недоречний вигляд, навіть якщо решта одягу підібрана вдало.

Також Новини.LIVE повідомляли, що цієї осені вибір джинсів не зводиться до широких моделей. У колекціях знову з’явилися скіні, повернулися джинси barrel, а поруч із ними залишилися прямі та вільні фасони.