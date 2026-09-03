На осінь вистачить чотирьох пар взуття: стилістка назвала найпотрібніші моделі

Осінні чоботи. Фото: magnific

На осінь не потрібно купувати окрему пару взуття під кожен комплект одягу. Стилістка Юлія Вбрана радить залишити лише чотири моделі, яких вистачить на теплий вересень, прохолодні будні та дощову погоду. Першими в хід можна пустити балетки, слінгбеки або мюлі. Діставати інші черевики ще рано.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на соціальні мережі стилістики.

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Балетки, слінгбеки або мюлі для теплої осені

Юлія Вбрана радить не купувати таке взуття лише тому, що воно зараз часто з’являється у модних добірках. Краще подивитися на власну шафу. Якщо ви майже щодня носите джинси й штани, пара має пасувати саме до них. Любите спідниці та сукні — тоді вибір буде іншим.

"Я б тут не гналася за трендами, а брала те, що реально підходить під ваш гардероб та спосіб життя",, — сказала стилістка.

Коли стає прохолодніше, потрібне взуття, у якому можна провести цілий день. Для цього Юлія Вбрана називає дві моделі — лофери та невисокі кросівки.

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Лофери підійдуть тим, хто часто носить штани, джинси, спідниці або костюми. А ось для довгих прогулянок краще залишити кросівки. Якщо протягом дня доводиться багато ходити, комфорт тут важливіший за бажання повторити конкретний образ із соцмереж.

Лофери. Фото з Instagram

Ще одна річ, на яку стилістка радить звернути увагу, — черевики з гострим або витягнутим мисом. Такий носок змінює весь силует: стопа здається довшою, а разом із нею витягується і нога. Юлії Вбраній подобаються моделі з невеликим підбором та цікавою фактурою шкіри. Під них можна вдягнути звичайні джинси, светр і пальто.

Четверта пара сподобається тим, хто восени продовжує носити короткі спідниці та сукні. Високі чоботи прикривають більшу частину ноги, тому міні з ними має стильний осінній образ.

Стилістка також радить придивитися до поєднання високих чобіт із бермудами. Тут взуття допомагає врівноважити коротшу довжину одягу.

Високі чоботи в образі. Фото з Instagram

Тож замість шафи, забитої різними черевиками й туфлями, можна залишити чотири пари: легке взуття на початок осені, лофери або кросівки для щоденних справ, черевики з гострим мисом і високі чоботи. Конкретну модель уже варто вибирати не за чужим списком, а за тим, що ви справді носите.

Раніше ми писали про те, що лофери восени не обмежуються офісними образами. Їх носять із джинсами, брюками, спідницями та сукнями, змінюючи лише верх і деталі образу залежно від погоди та нагоди.

Також Новини.LIVE повідомляли, що чоботи, схожі на в'єтнамки, мають незвичний, але стильний вигляд, навіть у найпростішому образі. Таку пару нещодавно показала Надя Дорофєєва — модель має відкритий носок із перемичкою між пальцями та високу халяву майже до коліна.