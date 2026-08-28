Які кросівки легко поєднати з осіннім гардеробом: актуальні моделі

Білі кросівки. Фото: magnific

Кросівки вже давно стали частиною повсякденного гардероба, тому восени 2026 року відмовлятися від них не доведеться. Їх носять не лише з джинсами чи спортивним одягом. Також кросівки добре поєднуються із сукнями, спідницями, широкими брюками та навіть речами у класичному стилі.

Редакція Новини.LIVE розповість, які моделі будуть актуальними восени.

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Які кросівки будуть у моді восени 2026 року

Замшеві моделі

Замша особливо доречна восени. Кросівки у бежевому, карамельному, пісочному або шоколадному кольорі легко вписати у гардероб і поєднати з верхнім одягом у теплих відтінках.

Сині замшеві кросівки. Фото з Instagram

У моді залишаються моделі з акуратним силуетом, які нагадують спортивне взуття минулих років. Вони лаконічні та пасують до різного одягу. Замшеві кросівки можна носити з прямими джинсами, широкими брюками, довгими спідницями або трикотажними сукнями.

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Кросівки з тваринними принтами

Тваринні принти продовжують виходити за межі одягу та аксесуарів. Восени 2026 року їх можна побачити й на кросівках. Найпомітнішим залишається леопардовий візерунок, але вибір ним не обмежується. Актуальними будуть також зебровий, зміїний і коров’ячий принти.

Кросівки з принтом. Фото з Instagram

Таке взуття може стати головною деталлю образу. До речі ці кросівки радять поєднувати з одягом без яскравих малюнків. Чорний, молочний, бежевий, сірий або коричневий колір добре врівноважують взуття з принтом.

Раніше ми писали про те, що кросівки змінюються щосезону, але у 2026 році головна увага припала зовсім не на звичні силуети. Цього разу модний образ визначає матеріал — саме сатин і замша роблять кросівки трендовими.

Також Новини.LIVE повідомляли, що жінки після 50 дедалі частіше обирають кросівки, які поєднують знайомий стиль 90-х і комфорт для щоденних справ. Саме тому в центрі уваги знову опинилися моделі Skechers, які свого часу стали культовими.