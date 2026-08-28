Какие кроссовки легко сочетать с осенним гардеробом: актуальные модели

Какие кроссовки носить осенью-2026, чтобы они подходили ко всему
Кроссовки уже давно стали частью повседневного гардероба, поэтому осенью 2026 отказываться от них не придется. Их носят не только с джинсами или спортивной одеждой. Кроссовки хорошо сочетаются с платьями, юбками, широкими брюками и даже вещами в классическом стиле.
Редакция Новини.LIVE расскажет, какие модели будут актуальны осенью.
Какие кроссовки будут в моде осенью 2026 года
Замшевые модели
Замша особенно уместна осенью. Кроссовки в бежевом, карамельном, песочном или шоколадном цвете легко вписать в гардероб и соединить с верхней одеждой в теплых оттенках.
В моде остаются модели с аккуратным силуэтом, напоминающим спортивную обувь прошлых лет. Они лаконичны и подходят к различной одежде. Замшевые кроссовки можно носить с прямыми джинсами, широкими брюками, длинными юбками или трикотажными платьями.
Кроссовки с животными принтами
Животные принты продолжают выходить за пределы одежды и аксессуаров. Осенью 2026 года их можно увидеть и на кроссовках. Самым заметным остается леопардовый узор, но выбор не ограничен. Актуальными будут также зебровый, змеиный и коровий принты.
Такая обувь может стать главной деталью образа. Кстати, эти кроссовки советуют сочетать с одеждой без ярких рисунков. Черный, молочный, бежевый, серый или коричневый цвет хорошо уравновешивают обувь с принтом.
Раньше мы писали о том, что кроссовки меняются каждый сезон, но в 2026 году главное внимание пришлось совсем не на привычные силуэты. На этот раз модный образ определяет материал – именно сатин и замша делают кроссовки трендовыми.
Также Новини.LIVE сообщали, что женщины после 50 все чаще выбирают кроссовки, сочетающие знакомый стиль 90-х и комфорт для ежедневных дел. Именно поэтому в центре внимания снова оказались модели Skechers, в свое время ставшие культовыми.