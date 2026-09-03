На осень хватит четырех пар обуви: стилистка назвала самые необходимые модели

Осенние сапоги. Фото: magnific

На осень не нужно покупать отдельную пару обуви под каждый наряд. Стилист Юлия Вбрана советует оставить всего четыре модели, которых хватит на теплый сентябрь, прохладные будни и дождливую погоду. Первыми в ход можно пустить балетки, слингбеки или мули. Доставать другие ботинки пока рано.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на социальные сети стилиста.

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Балетки, слингбеки или мюли для теплой осени

Юлия Вбрана советует не покупать такую обувь только потому, что она сейчас часто появляется в модных подборках. Лучше заглянуть в свой гардероб. Если вы почти каждый день носите джинсы и брюки, обувь должна подходить именно к ним. Любите юбки и платья — тогда выбор будет другим.

"Я бы здесь не гналась за трендами, а выбирала то, что реально подходит к вашему гардеробу и образу жизни", — сказала стилистка.

Когда становится прохладнее, нужна обувь, в которой можно провести целый день. Для этого Юлия Вбрана называет две модели — лоферы и невысокие кроссовки.

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Лоферы подойдут тем, кто часто носит брюки, джинсы, юбки или костюмы. А вот для долгих прогулок лучше оставить кроссовки. Если в течение дня приходится много ходить, комфорт здесь важнее желания повторить конкретный образ из соцсетей.

Лоферы. Фото из Instagram

Еще одна деталь, на которую стилист советует обратить внимание, — ботинки с острым или вытянутым носком. Такой носок меняет весь силуэт: стопа кажется длиннее, а вместе с ней вытягивается и нога. Юлии Вбраной нравятся модели с небольшим каблуком и интересной фактурой кожи. Под них можно надеть обычные джинсы, свитер и пальто.

Четвертая пара понравится тем, кто осенью продолжает носить короткие юбки и платья. Высокие сапоги прикрывают большую часть ноги, поэтому мини с ними создает стильный осенний образ.

Стилистка также советует обратить внимание на сочетание высоких сапог с бермудами. Здесь обувь помогает уравновесить более короткую длину одежды.

Высокие сапоги в образе. Фото из Instagram

Поэтому вместо шкафа, забитого разными ботинками и туфлями, можно оставить четыре пары: легкую обувь на начало осени, лоферы или кроссовки для повседневных дел, ботинки с острым носком и высокие сапоги. Конкретную модель уже стоит выбирать не по чужому списку, а исходя из того, что вы действительно носите.

Ранее мы писали о том, что лоферы осенью не ограничиваются офисными образами. Их носят с джинсами, брюками, юбками и платьями, меняя лишь верх и детали образа в зависимости от погоды и случая.

Также Новини.LIVE сообщали, что сапоги, похожие на вьетнамки, имеют необычный, но стильный вид даже в самом простом образе. Такую пару недавно продемонстрировала Надя Дорофеева — модель имеет открытый носок с перемычкой между пальцами и высокий голенище почти до колена.