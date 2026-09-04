Какой свитер купить на осень 2026 года: модели, которые привлекают внимание

Девушка в желтом свитере. Фото: magnific

Свитеры вновь становятся частью повседневных образов, но в этом году привычные объемные вещи крупной вязки перестали быть единственно верным выбором. В сезоне 2026 года трикотаж стал более разнообразным. На подиумах появились свитера с V-образными вырезами, полосатые модели, яркие цвета, поло и тонкие вещи с короткими рукавами. Отдельно дизайнеры продемонстрировали много кашемира.

Об этом расскажет Новини.LIVE со ссылкой на издание Interia Styl.

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Самые модные свитера этого сезона

Свитеры с V-образным вырезом снова вернулись в коллекции. Причина проста: под них можно надевать другие вещи, не перекрывая горловину. Рубашка с воротником, белая футболка, тонкая блуза или даже топ — каждый из этих вариантов меняет облик свитера.

Свитеры с V-образным вырезом. Фото из Instagram

При этом не обязательно выбирать широкий свитер. В магазинах будут и короткие модели, облегающие фигуру, и свободные вещи с длинными рукавами. Первые подходят к брюкам с высокой посадкой и юбкам, вторые можно носить с джинсами или поверх рубашки.

Черный, коричневый и бежевый остаются любимыми цветами для холодного сезона, но наряду с ними появилось немало насыщенных оттенков. Изумрудно-зеленый, темно-синий, рубиновый, фиолетовый и бордовый хорошо заметны в осенних коллекциях. При этом ярким может быть только один свитер во всем образе.

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Например, бордовый джемпер достаточно надеть с прямыми черными брюками. Синий — с темными джинсами. А насыщенный зеленый можно оставить главным акцентом в сочетании с нейтральной юбкой.

Бордовый джемпер. Фото из Instagram

Когда утром уже прохладно, а днем солнце все еще напоминает о лете, толстый свитер может оказаться лишним. Здесь на помощь приходит тонкий трикотаж с короткими рукавами. Такие вещи можно носить с юбками и широкими брюками. Еще можно надеть трикотажную модель поверх платья. Если станет холоднее, сверху достаточно накинуть жакет или пальто.

Этот фасон не привязан к одному сезону. Его можно носить в начале осени, а затем оставить для многослойных образов зимой.

Кашемир никуда не исчезает

Кашемировый свитер не зависит от того, какой фасон вдруг стал популярным. Хорошая вещь останется в гардеробе надолго.

Кашемировый свитер шоколадного цвета. Фото из Instagram

С цветом тоже не нужно усложнять. Молочный, серый, темно-синий или коричневый легко сочетаются с вещами, которые уже есть в шкафу. Яркий кашемир тоже имеет право на место в гардеробе, если такие цвета вам действительно нравятся.

Полоска в осеннем гардеробе

Летом полосатые вещи напоминают о море и французском стиле. Осенью тот же рисунок появляется уже на более теплом трикотаже.

Свитер в полоску. Фото из Instagram

Полосатый свитер можно носить практически со всем привычным осенним низом: джинсами, прямыми или широкими брюками, юбкой. Поэтому он не станет той покупкой, которая хорошо смотрится только на фото, а потом месяцами лежит в шкафу.

Ранее мы писали о том, что вязаный жилет этой осенью выходит за рамки образов в стиле ретро. Его носят поверх рубашек, футболок и тонких свитеров, а среди актуальных вариантов — модели спокойных оттенков с мелкой или грубой вязкой.

Также Новини.LIVE сообщали, что замшевая куртка хорошо подходит для первых прохладных дней, когда в пальто еще нет необходимости. Этой осенью стоит присмотреться к моделям в духе 70-х — их легко носить с джинсами, брюками и платьями.