Какой свитер купить на осень 2026 года: модели, которые привлекают внимание

От объемных до облегающих: какие свитера будем носить этой осенью
Свитеры вновь становятся частью повседневных образов, но в этом году привычные объемные вещи крупной вязки перестали быть единственно верным выбором. В сезоне 2026 года трикотаж стал более разнообразным. На подиумах появились свитера с V-образными вырезами, полосатые модели, яркие цвета, поло и тонкие вещи с короткими рукавами. Отдельно дизайнеры продемонстрировали много кашемира.
Об этом расскажет Новини.LIVE со ссылкой на издание Interia Styl.
Самые модные свитера этого сезона
Свитеры с V-образным вырезом снова вернулись в коллекции. Причина проста: под них можно надевать другие вещи, не перекрывая горловину. Рубашка с воротником, белая футболка, тонкая блуза или даже топ — каждый из этих вариантов меняет облик свитера.
При этом не обязательно выбирать широкий свитер. В магазинах будут и короткие модели, облегающие фигуру, и свободные вещи с длинными рукавами. Первые подходят к брюкам с высокой посадкой и юбкам, вторые можно носить с джинсами или поверх рубашки.
Черный, коричневый и бежевый остаются любимыми цветами для холодного сезона, но наряду с ними появилось немало насыщенных оттенков. Изумрудно-зеленый, темно-синий, рубиновый, фиолетовый и бордовый хорошо заметны в осенних коллекциях. При этом ярким может быть только один свитер во всем образе.
Например, бордовый джемпер достаточно надеть с прямыми черными брюками. Синий — с темными джинсами. А насыщенный зеленый можно оставить главным акцентом в сочетании с нейтральной юбкой.
Когда утром уже прохладно, а днем солнце все еще напоминает о лете, толстый свитер может оказаться лишним. Здесь на помощь приходит тонкий трикотаж с короткими рукавами. Такие вещи можно носить с юбками и широкими брюками. Еще можно надеть трикотажную модель поверх платья. Если станет холоднее, сверху достаточно накинуть жакет или пальто.
Этот фасон не привязан к одному сезону. Его можно носить в начале осени, а затем оставить для многослойных образов зимой.
Кашемир никуда не исчезает
Кашемировый свитер не зависит от того, какой фасон вдруг стал популярным. Хорошая вещь останется в гардеробе надолго.
С цветом тоже не нужно усложнять. Молочный, серый, темно-синий или коричневый легко сочетаются с вещами, которые уже есть в шкафу. Яркий кашемир тоже имеет право на место в гардеробе, если такие цвета вам действительно нравятся.
Полоска в осеннем гардеробе
Летом полосатые вещи напоминают о море и французском стиле. Осенью тот же рисунок появляется уже на более теплом трикотаже.
Полосатый свитер можно носить практически со всем привычным осенним низом: джинсами, прямыми или широкими брюками, юбкой. Поэтому он не станет той покупкой, которая хорошо смотрится только на фото, а потом месяцами лежит в шкафу.
Ранее мы писали о том, что вязаный жилет этой осенью выходит за рамки образов в стиле ретро. Его носят поверх рубашек, футболок и тонких свитеров, а среди актуальных вариантов — модели спокойных оттенков с мелкой или грубой вязкой.
Также Новини.LIVE сообщали, что замшевая куртка хорошо подходит для первых прохладных дней, когда в пальто еще нет необходимости. Этой осенью стоит присмотреться к моделям в духе 70-х — их легко носить с джинсами, брюками и платьями.