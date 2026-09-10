Куртка з 2000-х у новому прочитанні: джинсовий бомбер, як у Ріанни

Ріанна. Фото: Instagram/badgalriri

Початок осені — час, коли без легкої куртки вже не обійтися, але діставати теплий верхній одяг ще рано. Вранці може бути прохолодно, але вдень сонце знову нагріває повітря, а от ввечері вже хочеться накинути щось зверху. У таку погоду краще за все працює джинсовий бомбер.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

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Який верхній одяг буде актуальним восени

Ця модель відрізняється від звичної джинсової куртки формою. Від класичного бомбера їй дістався короткий силует, блискавка та гумка по нижньому краю. Денім при цьому робить куртку менш спортивною.

Для вересня це досить зручний варіант. У теплий день бомбер можна просто зняти, а ввечері знову накинути. Як ще один плюс, щільний денім не пропускає прохолодне повітря так легко, як тонка сорочка чи легка вітровка.

Ріанна в Гарлемі, 2026. Фото з Vogue

Є в цій моделі й ще одна цікава риса — посадка. Джинсовий бомбер не облягає тіло, а сидить вільно. Унизу він збирається на гумку, тому силует виходить трохи округлим. Це змінює звичний вигляд деніму й робить куртку цікавішою за стандартну джинсовку.

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Схожі моделі вже з'явилися в колекціях брендів. Наприклад, Agolde пропонує джинсовий бомбер із коміром, блискавкою та вільною посадкою. До того ж, куртка ідеально тримає форму.

Але для такої речі велике значення має і відтінок деніму. Вицвілий синій колір те, що треба. Легкі потертості тут теж працюють на користь куртки — вона не має вигляду щойно купленої речі. А з часом денім стає м'якшим і набуває ще більш природного вигляду.

Ріанна показала один із найпростіших способів носити таку куртку — з джинсами. Не обов'язково підбирати верх і низ тон у тон. Навпаки, різні відтінки синього допомагають зробити комплект цікавішим.

Ще один плюс такої моделі — вона не прив'язана до одного стилю. Її можна поєднати з денімом, трикотажною спідницею, широкими штанами чи сукнею. Тому джинсовий бомбер легко залишити в гардеробі на весь перехідний сезон: він працює і в прохолодний ранок, і в теплий вересневий день.

Раніше ми писали про те, що замшева куртка з характерною фактурою та вільним кроєм повернулася в осінні колекції. Її можна носити з джинсами, брюками, спідницями та сукнями, змінюючи настрій образу залежно від взуття й інших деталей.

Також Новини.LIVE повідомляли, що обтислі куртки з акцентом на талії залишилися в минулому. Натомість шкіряний бомбер із високим коміром має актуальніший крій і легко поєднується з джинсами, брюками, спідницями та сукнями.