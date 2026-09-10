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Главная Мода Та самая куртка, как у Рианны: почему джинсовый бомбер снова в моде

Та самая куртка, как у Рианны: почему джинсовый бомбер снова в моде

Ua ru
10 сентября 2026 11:09
Куртка из 2000-х в новом исполнении: джинсовый бомбер, как у Рианны
Рианна. Фото: Instagram/badgalriri

Начало осени — время, когда без легкой куртки уже не обойтись, но для теплой верхней одежды еще рано. Утром может быть прохладно, но днем солнце снова нагревает воздух, а вечером уже хочется накинуть что-нибудь сверху. В такую погоду лучше всего подходит джинсовый бомбер.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

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Какая верхняя одежда будет актуальной осенью

Эта модель отличается от привычной джинсовой куртки формой. От классического бомбера она унаследовала короткий силуэт, молнию и резинку по нижнему краю. Деним при этом делает куртку менее спортивной.

Для сентября это довольно удобный вариант. В теплый день бомбер можно просто снять, а вечером снова накинуть. Еще один плюс: плотный деним не пропускает прохладный воздух так легко, как тонкая рубашка или легкая ветровка.

Ріанна зробила ставку на джинсовий бомбер
Рианна в Гарлеме, 2026 год. Фото из Vogue

Есть у этой модели и еще одна интересная особенность — посадка. Джинсовый бомбер не облегает тело, а сидит свободно. Внизу он собирается на резинку, поэтому силуэт получается немного округлым. Это меняет привычный вид денима и делает куртку интереснее стандартной джинсовки.

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Подобные модели уже появились в коллекциях брендов. Например, Agolde предлагает джинсовый бомбер с воротником, молнией и свободной посадкой. К тому же, куртка идеально держит форму.

Но для такой вещи большое значение имеет и оттенок денима. Выцветший синий цвет — то, что нужно. Легкие потертости здесь тоже играют на руку куртке — она не выглядит как только что купленная вещь. А со временем деним становится мягче и приобретает еще более естественный вид.

Рианна показала один из самых простых способов носить такую куртку — с джинсами. Не обязательно подбирать верх и низ тон в тон. Наоборот, разные оттенки синего помогают сделать комплект интереснее.

Еще один плюс такой модели — она не привязана к одному стилю. Ее можно сочетать с джинсами, трикотажной юбкой, широкими брюками или платьем. Поэтому джинсовый бомбер легко оставить в гардеробе на весь переходный сезон: он подходит и для прохладного утра, и для теплого сентябрьского дня.

Ранее мы писали о том, что замшевая куртка с характерной фактурой и свободным кроем вернулась в осенние коллекции. Ее можно носить с джинсами, брюками, юбками и платьями, меняя настроение образа в зависимости от обуви и других деталей.

Также Новини.LIVE сообщали, что обтягивающие куртки с акцентом на талии остались в прошлом. Зато кожаный бомбер с высоким воротником имеет более актуальный крой и легко сочетается с джинсами, брюками, юбками и платьями.

мода Рианна стиль куртка трендовые образы
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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