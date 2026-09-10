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Главная Мода Ее носили со всем в 2000-х: какая сумка вернулась в гардеробы

Ее носили со всем в 2000-х: какая сумка вернулась в гардеробы

Ua ru
10 сентября 2026 09:29
Миниатюрные сумочки из 2000-х возвращаются: носим их снова, как тогда
Сумка. Фото: magnific

В 2000-х сумка была гораздо больше, чем просто местом для телефона, ключей и косметики. По ней можно было легко понять, какой стиль нравится ее владелице и за кем из известных девушек она следит. Тогда все смотрели на фото папарацци, копировали образы it-girls, носили джинсы с низкой посадкой, большие очки и не боялись заметных логотипов.

Новини.LIVE со ссылкой на Vogue расскажет о трендовой сумке из 2000-х, которая снова в моде.

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Сумки, которые когда-то носили знаменитости и модели, снова можно увидеть на улицах. Причем сейчас не обязательно искать новую модель в магазине. Наоборот, многие охотятся за старыми экземплярами, которые уже успели побывать в чьем-то гардеробе.

В моде сумки 2000-х

Потертая кожа, царапины, старые застежки и немного изменившаяся форма больше не портят вид такой сумки. Наоборот, они придают ей изюминку. Среди моделей, которые вновь привлекли внимание, есть несколько настоящих хитов 2000-х.

Трендова сумка Сари Джессіки Паркер
Сара Джессика Паркер с сумкой Fendi Baguette. Фото из Vogue

Именно такой вид сейчас нравится любителям винтажа. Приятная на ощупь кожа, металлические детали, молнии, заклепки и крупные формы придают сумкам характер. Они совсем не похожи на сдержанные модели, которые долгое время доминировали в магазинах.

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Кейт Мосс с сумкой Fendi Baguette. Фото из Vogue

Fendi Baguette, например, давно вышла за рамки обычного аксессуара. Небольшая сумка с короткой ручкой и возможностью носить ее под мышкой стала одним из главных модных трендов конца 1990-х и 2000-х годов. Большую роль в ее популярности сыграла Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс в большом городе". Зрители видели героиню с Baguette в самых разнообразных образах, поэтому модель быстро стала узнаваемой.

В Fendi выпускали Baguette в разных цветах, из разных материалов и с различными принтами. Это позволяет подобрать вариант под себя и до сих пор привлекает поклонников модели.

Трендова сумка, яку можна знайти у різних кольорах
Fendi Baguette. Фото из Vogue

Bayswater в 2000-х выбирали за классическую форму, вместительность и кожу, которая со временем становилась только интереснее. Она не была слишком официальной, поэтому легко сочеталась с повседневной одеждой.

Тренч, джинсы и ботинки — простой комплект, с которым Bayswater можно носить и сегодня. А старые модели с потертой кожей создают тот самый эффект вещи, которую действительно долго носили, а не хранили в шкафу для особого случая.

Сумка, яка можна носити з будь чим
Mulberry Bayswater. Фото из Vogue

Среди сумок, которые сильнее всего ассоциируются с 2000-ми, особое место занимает Louis Vuitton Speedy. В те годы монограмму бренда не пытались скрыть. Наоборот, чем заметнее она была, тем лучше.

У 2000-х в тренді була Louis Vuitton Speedy
Louis Vuitton Speedy. Фото из Vogue

Speedy часто появлялась в образах знаменитостей и it-girls. Ее носили с джинсами, короткими юбками, комбинезонами, высокими каблуками и кроссовками. Сумка легко переходила из одного стиля в другой и при этом оставалась узнаваемой.

Ранее мы писали о том, что на Неделе высокой моды в Париже Иша Амбани появилась с редкой сумкой Hermès Birkin. Аксессуар сразу выделялся среди других деталей ее образа — его считают одной из самых дорогих моделей Birkin в мире.

Также Новини.LIVE сообщали, что осенью к привычным джинсам, свитерам и пальто можно добавить несколько выразительных деталей. Андре Тан советует обратить внимание на крупные серьги, компактные клатчи, перчатки и шелковые платки — именно они могут преобразить даже самый простой образ.

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Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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