Понадобятся не только серьги: 4 аксессуара для осеннего гардероба от Андре Тана

Женские аксессуары. Фото: magnific

Не только летом аксессуары привлекают внимание к образу. Осенью они тоже могут стать главной деталью наряда. Украинский дизайнер Андре Тан показал, на какие вещи стоит обратить внимание в этом сезоне. Среди них — крупные серьги, клатчи, перчатки и шелковые платки.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

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Модные аксессуары на осень 2026 по мнению Андре Тана

Крупные серьги

Этой осенью в образах снова появляются крупные серьги необычных форм, которые точно нельзя назвать незаметными. Можно выбирать модели с рельефной поверхностью или те, в которых присутствуют несколько оттенков металла. Такие серьги сочетаются даже с простой одеждой. Достаточно базового свитера или рубашки, чтобы украшение стало заметной частью всего образа.

Длинные клатчи

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Клатчи снова вернулись в осенние образы. На этот раз внимание привлекают не маленькие вечерние сумочки, а удлиненные модели прямоугольной формы. Для осени подойдут насыщенные цвета и выразительные принты. Такая сумка может стать той самой деталью, которой, возможно, не хватает вашим нарядам в этом сезоне.

Тонкие перчатки

О перчатках часто вспоминают только тогда, когда становится холодно. Но осенью их можно носить не только ради тепла. Тонкие кожаные модели или кружевные перчатки подойдут и для осенних образов. Их можно сочетать с пальто, жакетами, платьями и другими вещами, которые еще не хочется прятать под теплую верхнюю одежду.

Шелковые платки

Любимый летний платок не обязательно откладывать до следующего сезона. Осенью ему тоже найдется место в гардеробе. Его можно завязать на шее, использовать вместо пояса или украсить им ручку сумки. Еще один вариант — завязать платок на волосах. Таким образом, один аксессуар дает несколько разных способов разнообразить привычную одежду.

Ранее мы писали о том, что на одном из своих выходов Шакира появилась в серьгах украинского ювелирного бренда. Их стоимость — почти 189 тысяч гривен, а само украшение стало заметной деталью сценического образа певицы.

Также Новини.LIVE сообщали, что ANDRE TAN и ОО "Землячки" создали лимитированную коллекцию футболок в поддержку женщин в ВСУ. В ней с помощью одежды решили показать различные роли украинских женщин — от гражданских профессий до службы в армии.