Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Шакира удивила дорогим украшением: серьги за 188 тысяч гривен

Шакира удивила дорогим украшением: серьги за 188 тысяч гривен

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 11:16
Шакира поразила всех украшениями стоимостью 188 тысяч гривен: серьги создал украинский бренд
Шакира. Фото: Instagram/shakira

Известная колумбийская певица Шакира на этот раз привлекла внимание не только своим выступлением, но и деталями сценического образа. Для одного из выходов артистка выбрала серьги украинского ювелирного бренда, стоимость которых достигает почти 189 тысяч гривен.

Редакция Новини.LIVE расскажет об украшении подробнее.

Украинские украшения в образе Шакиры

На финале Чемпионата мира по футболу 2026 года, который состоялся 19 июля, Шакира сменила несколько образов. Один из них она дополнила украшением от Guzema Fine Jewelry. Представители бренда показали кадры с певицей на своей странице в Instagram, обратив внимание именно на ювелирную деталь.

Речь идет о серьгах из коллекции Hidden Beauty. Они выполнены из белого золота, украшены бриллиантами и имеют длинные цепочки, спускающиеся от ушей. Благодаря такой конструкции украшение заметно даже издалека.

Шакіра у сережках від українського бренду
Актриса Аня Тейлор-Джой, Шакира. Фото: Instagram/shakira

Для сценического образа Шакиры это весьма удачный выбор. Ее выступления традиционно построены на движении, поэтому длинные серьги особенно заметно реагируют на каждое ее движение. Во время танца цепочки колышутся, придавая образу динамику без большого количества других деталей.

Читайте также:

При этом это не бюджетное украшение для особого случая. На официальном сайте Guzema Fine Jewelry такие серьги стоят 188 900 гривен — примерно 4300 долларов.

Кстати, эти самые серьги можно рассмотреть на совместном фото Шакиры с Томом Крузом. Голливудский актер встретился с певицей за кулисами и поддержал ее перед выходом на сцену.

Шакіра здивувала прикрасою в образі
Шакира и Том Круз. Фото: Instagram/shakira

Для украинского бренда появление украшений в таком образе Шакиры стало заметным событием. Особенно учитывая, что серьги оказались не просто в редакционной съемке или рекламной кампании, а на одной из самых громких мировых сцен.

Ранее мы писали о том, какие серьги в форме вишен можно увидеть в образе певицы Джамалы. Такие украшения словно обладают собственным характером и становятся прекрасным дополнением к различным стилям.

Также Новини.LIVE сообщали, в каких серьгах певица Наталья Могилевская появилась у бассейна. Для летних образов это лучший вариант.

знаменитости Шакира аксессуары известные бренды украшения
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации