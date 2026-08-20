Шакира поразила всех украшениями стоимостью 188 тысяч гривен: серьги создал украинский бренд

Шакира. Фото: Instagram/shakira

Известная колумбийская певица Шакира на этот раз привлекла внимание не только своим выступлением, но и деталями сценического образа. Для одного из выходов артистка выбрала серьги украинского ювелирного бренда, стоимость которых достигает почти 189 тысяч гривен.

Редакция Новини.LIVE расскажет об украшении подробнее.

Украинские украшения в образе Шакиры

На финале Чемпионата мира по футболу 2026 года, который состоялся 19 июля, Шакира сменила несколько образов. Один из них она дополнила украшением от Guzema Fine Jewelry. Представители бренда показали кадры с певицей на своей странице в Instagram, обратив внимание именно на ювелирную деталь.

Речь идет о серьгах из коллекции Hidden Beauty. Они выполнены из белого золота, украшены бриллиантами и имеют длинные цепочки, спускающиеся от ушей. Благодаря такой конструкции украшение заметно даже издалека.

Актриса Аня Тейлор-Джой, Шакира. Фото: Instagram/shakira

Для сценического образа Шакиры это весьма удачный выбор. Ее выступления традиционно построены на движении, поэтому длинные серьги особенно заметно реагируют на каждое ее движение. Во время танца цепочки колышутся, придавая образу динамику без большого количества других деталей.

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При этом это не бюджетное украшение для особого случая. На официальном сайте Guzema Fine Jewelry такие серьги стоят 188 900 гривен — примерно 4300 долларов.

Кстати, эти самые серьги можно рассмотреть на совместном фото Шакиры с Томом Крузом. Голливудский актер встретился с певицей за кулисами и поддержал ее перед выходом на сцену.

Шакира и Том Круз. Фото: Instagram/shakira

Для украинского бренда появление украшений в таком образе Шакиры стало заметным событием. Особенно учитывая, что серьги оказались не просто в редакционной съемке или рекламной кампании, а на одной из самых громких мировых сцен.

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