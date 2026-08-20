Шакіра вразила прикрасами за 188 тисяч гривень: сережки створив український бренд

Шакіра. Фото: Instagram/shakira

Відома колумбійська співачка Шакіра цього разу привернула увагу не лише своїм виступом, а й деталями сценічного образу. Для одного з виходів артистка обрала сережки українського ювелірного бренду, вартість яких сягає майже 189 тисяч гривень.

Редакція Новини.LIVE розповість про прикрасу детальніше.

Українські прикраси в образі Шакіри

На фіналі Чемпіонату світу з футболу 2026 року, який відбувся 19 липня, Шакіра змінила кілька образів. Один із них вона доповнила прикрасою від Guzema Fine Jewelry. Представники бренду показали кадри зі співачкою на своїй сторінці в Instagram, звернувши увагу саме на ювелірну деталь.

Йдеться про сережки з колекції Hidden Beauty. Вони виконані з білого золота, прикрашені діамантами та мають довгі ланцюжки, які спускаються від вух. Через таку конструкцію прикраса помітна навіть здалеку.

Акторка Аня Тейлор-Джой, Шакіра. Фото: Instagram/shakira

Для сценічного образу Шакіри це досить влучний вибір. Її виступи традиційно побудовані на русі, тому довгі сережки особливо помітно реагують на кожен її рух. Під час танцю ланцюжки коливаються, додаючи образу динаміки без великої кількості інших деталей.

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При цьому це не бюджетна прикраса для особливого випадку. На офіційному сайті Guzema Fine Jewelry такі сережки коштують 188 900 гривень — приблизно 4300 доларів.

До речі, ці самі сережки можна роздивитися на спільному фото Шакіри з Томом Крузом. Голлівудський актор зустрівся зі співачкою за лаштунками та підтримав її перед виходом на сцену.

Шакіра та Том Круз. Фото: Instagram/shakira

Для українського бренду поява прикрас українського бренду у такому образі Шакіри стала помітною подією. Особливо з огляду на те, що сережки опинилися не просто в редакційній зйомці чи рекламній кампанії, а на одній із найгучніших світових сцен.

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