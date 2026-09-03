Знадобляться не лише сережки: 4 аксесуари для осіннього гардероба від Андре Тана

Жіночі аксесуари. Фото: magnific

Не лише влітку аксесуари привертають увагу до образу. Восени вони теж можуть стати головною деталлю вбрання. Український дизайнер Андре Тан показав, на які речі варто звернути увагу цього сезону. Серед них — великі сережки, клатчі, рукавички та шовкові хустки.

Новини.LIVE розповість про це все детальніше.

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Модні аксесуари на осінь 2026 на думку Андре Тана

Великі сережки

Цієї осені в образах знову з’являються великі сережки незвичних форм, які непомітними точно не назвеш. Можна обирати моделі з рельєфною поверхнею або ті, де є кілька відтінків металу. Такі сережки поєднуються навіть із простим одягом. Достатньо базового светра чи сорочки, щоб прикраса стала помітною частиною всього образу.

Довгі клатчі

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Клатчі знову повернулися до осінніх образів. Цього разу увагу привертають не маленькі вечірні сумочки, а видовжені моделі прямокутної форми. Для осені підійдуть насичені кольори та виразні принти. Така сумка може стати тією самою деталлю, якої можливо не вистачатиме вашому вбранню цього сезону.

Тонкі рукавички

Рукавички часто згадують лише тоді, коли стає холодно. Але восени їх можна носити не тільки заради тепла. Тонкі шкіряні моделі або мереживні рукавички підійдуть і для осінніх образів. Їх можна поєднувати з пальтами, жакетами, сукнями та іншими речами, які ще не хочеться ховати під теплий верхній одяг.

Шовкові хустки

Улюблену літню хустку не обов’язково відкладати до наступного сезону. Восени їй теж знайдеться місце в гардеробі. Її можна зав’язати на шиї, використати замість пояса або прикрасити нею ручку сумки. Ще один варіант — пов’язати хустку на волоссі. Таким чином, один аксесуар дає кілька різних способів урізноманітнити звичний одяг.

Раніше ми писали про те, що на одному зі своїх виходів Шакіра з’явилася в сережках українського ювелірного бренду. Їхня вартість — майже 189 тисяч гривень, а сама прикраса стала помітною деталлю сценічного образу співачки.

Також Новини.LIVE повідомляли, що ANDRE TAN та ГО "Землячки" створили лімітовану колекцію футболок на підтримку жінок у ЗСУ. У ній через одяг вирішили показати різні ролі українських жінок — від цивільних професій до служби у війську.