Футболки з важливим посланням: ANDRE TAN та "Землячки" випустили спільну колекцію

Нова колекція Андре тана. Фото від пресслужби Андре Тана

Українські жінки давно довели, що їх не можна визначити лише однією роллю. Хтось будує кар’єру, хтось розвиває власну справу, виховує дітей або займається творчістю. А хтось сьогодні носить військову форму і захищає Україну. Саме цю багатогранність та силу українських жінок вирішили показати дизайнер ANDRE TAN і ГО "Землячки".

Редакція Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу дизайнера Андре Тана розповість про цю колекцію детальніше.

Реклама

Головна особливість нової колекції Андре Тана

ANDRE TAN і ГО "Землячки" створили UKRAINIAN CODE — невелику колекцію футболок, частину коштів від продажу яких спрямовують на підтримку українських військовослужбовиць.

Андре Тан не вперше долучається до підтримки українських військових. Після початку повномасштабної війни виробництво бренду також допомагало армії: там шили одяг і необхідне спорядження для військових та підрозділів територіальної оборони.

Тепер дизайнер продовжує цю роботу. Цього разу його мета — привернути більше уваги до жінок, які служать у Силах оборони України, та водночас підтримати їх.

Читайте також:

У колекції UKRAINIAN CODE лише дві футболки — біла та чорна. Це базові моделі, які легко вписати у повсякденний гардероб. Їх об’єднує один графічний знак, що відсилає до української культури, але виконаний у сучасній манері.

Чорна футболка від Андре Тана. Фото від пресслужби Андре Тана

У цьому дизайні немає великої кількості національних символів чи помітної патріотичної атрибутики. Навпаки, автори зробили ставку на простоту. Футболку можна носити з джинсами, спідницями, брюками чи іншими звичними речами.

Біла футболка від Андре Тана. Фото від пресслужби Андре Тана

Для Андре Тана ця робота стала ще одним продовженням його уваги до жіночої теми в моді. Однак цього разу йдеться не про певний тип зовнішності чи конкретний стиль. У центрі уваги — характер жінки та її здатність залишатися собою навіть у складних обставинах.

"Вже понад 25 років у моді я бачив дуже багато різних проявів жіночності. Але сьогодні українські жінки показують нам абсолютно нове розуміння сили. Українська жінка може бути ніжною і водночас неймовірно сильною. Вона може створювати бізнес, будувати кар’єру, виховувати дітей — і в якийсь момент одягнути військову форму та стати на захист своєї країни. Мені хотілося, щоб UKRAINIAN CODE був саме про цю силу. Не про один образ української жінки, а про можливість бути різною і залишатися собою", — говорить Андре Тан.

У ГО "Землячки" наголошують, що жінки у війську не мають сприйматися як окрема від суспільства група. До служби вони так само мали роботу, родину, друзів, плани та власні мрії.

"Для нас важливо показувати, що жінки у війську — це не окрема категорія. Це наші сестри, подруги, колеги, доньки, партнерки. Жінки, які мають свої мрії, професії та життя, але сьогодні виконують надзвичайно важливу місію — захищають Україну. Тому нам було важливо створити ініціативу, яка не лише розповідає про них, а й дозволяє кожному долучитися до підтримки", — підкреслили у ГО "Землячки".

Таким чином, колекція UKRAINIAN CODE by ANDRE TAN x ГО "Землячки" поєднує повсякденний одяг із конкретною метою — підтримати українок, які сьогодні захищають країну.

Раніше ми писали про те, що Андре Тан звернув увагу на речі, які можуть невдало змінювати пропорції фігури та додавати образу зайвого об’єму. Дизайнер назвав п’ять предметів гардероба, з якими жінкам plus-size радить бути обережнішими.

Також Новини.LIVE повідомляли, які сумки перевершили плетені за популярністю. Андре Тан радить серйозно віднестися до вибору цього акесуара.