Футболки с важным посланием: ANDRE TAN и "Землячки" выпустили совместную коллекцию

Новая коллекция Андре Тана. Фото от пресс-службы Андре Тана

Украинские женщины давно доказали, что их нельзя ограничивать одной ролью. Кто-то строит карьеру, кто-то развивает собственное дело, воспитывает детей или занимается творчеством. А кто-то сегодня носит военную форму и защищает Украину. Именно эту многогранность и силу украинских женщин решили показать дизайнер ANDRE TAN и ОО "Землячки".

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу дизайнера Андре Тана расскажет об этой коллекции подробнее.

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Главная особенность новой коллекции Андре Тана

ANDRE TAN и ОО "Землячки" создали UKRAINIAN CODE — небольшую коллекцию футболок, часть средств от продажи которых направляется на поддержку украинских военнослужащих-женщин.

Андре Тан не впервые присоединяется к поддержке украинских военных. После начала полномасштабной войны производство бренда также помогало армии: там шили одежду и необходимое снаряжение для военных и подразделений территориальной обороны.

Теперь дизайнер продолжает эту работу. На этот раз его цель — привлечь больше внимания к женщинам, служащим в Силах обороны Украины, и одновременно поддержать их.

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В коллекции UKRAINIAN CODE всего две футболки — белая и черная. Это базовые модели, которые легко вписываются в повседневный гардероб. Их объединяет один графический знак, отсылающий к украинской культуре, но выполненный в современной манере.

Черная футболка от Андре Тана. Фото от пресс-службы Андре Тана

В этом дизайне нет большого количества национальных символов или заметной патриотической атрибутики. Наоборот, авторы сделали ставку на простоту. Футболку можно носить с джинсами, юбками, брюками или другими привычными вещами.

Белая футболка от Андре Тана. Фото от пресс-службы Андре Тана

Для Андре Тана эта работа стала еще одним продолжением его внимания к женской тематике в моде. Однако на этот раз речь идет не об определенном типе внешности или конкретном стиле. В центре внимания — характер женщины и ее способность оставаться собой даже в сложных обстоятельствах.

"Уже более 25 лет в моде я видел очень много разных проявлений женственности. Но сегодня украинские женщины демонстрируют нам совершенно новое понимание силы. Украинская женщина может быть нежной и в то же время невероятно сильной. Она может создавать бизнес, строить карьеру, воспитывать детей — и в какой-то момент надеть военную форму и встать на защиту своей страны. Мне хотелось, чтобы UKRAINIAN CODE был именно об этой силе. Не об одном образе украинской женщины, а о возможности быть разной и оставаться собой", — говорит Андре Тан.

В общественной организации "Землячки" подчеркивают, что женщины в армии не должны восприниматься как отдельная от общества группа. До службы у них так же были работа, семья, друзья, планы и собственные мечты.

"Для нас важно показывать, что женщины в армии — это не отдельная категория. Это наши сестры, подруги, коллеги, дочери, партнерши. Женщины, у которых есть свои мечты, профессии и жизнь, но сегодня они выполняют чрезвычайно важную миссию — защищают Украину. Поэтому для нас было важно создать инициативу, которая не только рассказывает о них, но и позволяет каждому присоединиться к поддержке", — подчеркнули в ОО "Землячки".

Таким образом, коллекция UKRAINIAN CODE by ANDRE TAN x ОО "Землячки" сочетает повседневную одежду с конкретной целью — поддержать украинок, которые сегодня защищают страну.

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