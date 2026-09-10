Мініатюрні сумки з 2000-х повертаються: носимо знову, як тоді

Сумка. Фото: magnific

У 2000-х сумка була значно більшим, ніж просто річчю для телефону, ключів і косметики. За нею можна було легко зрозуміти, який стиль подобається її власниці та за ким із відомих дівчат вона стежить. Тоді всі дивилися на фото від папараці, повторювали образи it-girls, носили джинси з низькою посадкою, великі окуляри й не боялися помітних логотипів.

Новини.LIVE з посиланням на Vogue розповість про трендову сумку з 2000-х, що знову в моді.

Реклама

Сумки, які колись носили знаменитості та моделі, знову можна побачити на вулицях. Причому зараз не обов’язково шукати нову модель у магазині. Навпаки, багато хто полює на старі екземпляри, які вже встигли побувати в чиємусь гардеробі.

У моді сумки 2000-х

Потерта шкіра, подряпини, старі застібки та трохи змінена форма більше не псують вигляд такої сумки. Навпаки, вони додають їй родзинки. Серед моделей, які знову привернули увагу, є декілька справжніх хітів 2000-х.

Сара Джессіка Паркер із сумкою Fendi Baguette. Фото з Vogue

Саме такий вигляд зараз подобається любителям вінтажу. Приємна на дотик шкіра, металеві деталі, блискавки, заклепки та великі форми надають сумкам характеру. Вони зовсім не схожі на стримані моделі, які довгий час домінували в магазинах.

Читайте також:

Кейт Мосс із сумкою Fendi Baguette. Фото з Vogue

Fendi Baguette, наприклад, давно вийшла за межі звичайного аксесуара. Невелика сумка з короткою ручкою та можливістю носити її під пахвою стала однією з головних речей моди кінця 1990-х і 2000-х. Велику роль у її популярності зіграла Керрі Бредшоу із серіалу "Секс і місто". Глядачі бачили героїню з Baguette у найрізноманітніших образах, тому модель швидко стала впізнаваною.

У Fendi випускали Baguette у різних кольорах, матеріалах і з різними принтами. Це дає можливість підібрати варіант під себе й досі приваблює прихильників моделі.

Fendi Baguette. Фото з Vogue

Bayswater у 2000-х обирали за класичну форму, місткість і шкіру, яка з часом ставала тільки цікавішою. Вона не була надто офіційною, тому легко поєднувалася з повсякденним одягом.

Тренч, джинси та черевики — простий комплект, з яким Bayswater можна носити і сьогодні. А старі моделі з потертою шкірою мають той самий ефект речі, яку справді довго носили, а не тримали в шафі для особливого випадку.

Mulberry Bayswater. Фото з Vogue

Серед сумок, які найсильніше асоціюються з 2000-ми, окреме місце займає Louis Vuitton Speedy. У ті роки монограму бренду не намагалися сховати. Навпаки, чим помітнішою вона була, тим краще.

Louis Vuitton Speedy. Фото з Vogue

Speedy часто з’являлася в образах знаменитостей та it-girls. Її носили з джинсами, короткими спідницями, комбінезонами, високими підборами та кросівками. Сумка легко переходила з одного стилю в інший і при цьому залишалася впізнаваною.

Раніше ми писали про те, що на Тижні високої моди в Парижі Іша Амбані з’явилася з рідкісною сумкою Hermès Birkin. Аксесуар одразу вирізнявся серед інших деталей її образу — його вважають однією з найдорожчих моделей Birkin у світі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що восени до звичних джинсів, светрів і пальт можна додати кілька виразних деталей. Андре Тан радить звернути увагу на великі сережки, компактні клатчі, рукавички та шовкові хустки — саме вони можуть змінити навіть простий образ.