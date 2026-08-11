Які сумки будуть модними у 2026 році: 4 актуальні моделі на заміну мінісумкам

Чорна сумка, дівчина з великою сумкою. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Мінісумки поступово відходять убік, а на їхнє місце повертаються моделі, у які справді можна щось покласти. На показах весна–літо 2026 дизайнери зробили ставку на місткі силуети — від шкіряних тоутів до сумок, які можна носити на плечі.

Новини.LIVE з посиланням на Vogue розповість про це детальніше.

Великі сумки знову в моді: які моделі обирати

Ще недавно мінісумка була чи не головним модним аксесуаром. У неї ледь поміщався телефон, картка й блиск для губ, зате вона була ефектною. Але мода, як це часто буває, повернулася до речей, які зручні не лише для фото.

На подіумах весняно-літнього сезону 2026 великі сумки з’явилися у колекціях Bottega Veneta, Chanel, Celine, Loewe та Tod’s. Дизайнери показали різні варіанти — місткі тоути, шопери та м’які моделі на плече. І причина їхньої появи доволі проста: сучасний гардероб дедалі частіше потребує аксесуара, куди поміститься більше, ніж телефон і помада.

Ноутбук для роботи, пляшка води, окуляри, косметичка, зарядний пристрій, книга — усе це складно запхати в крихітну сумку. Тому великий формат зараз став цілком логічною частиною повсякденного образу.

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Великий шкіряний тоут

Якщо потрібна одна сумка на кожен день, тоут залишається одним із найпрактичніших варіантів. Містка модель зі шкіри може вмістити ноутбук, документи та особисті речі, а стриманий дизайн не прив’язує її до конкретного стилю одягу.

Шкіряний тоут. Фото з Instagram

Сумка без чіткої форми

Інший варіант — великі сумки з м’якої шкіри або текстилю. Вони легко вписуються у звичайний гардероб із джинсами, сорочками, трикотажем чи сукнями. Окремої уваги варті моделі, які можна просто перекинути через плече й не думати про них протягом дня.

Сумка без форми. Фото з Instagram

Формат East-West

Такі сумки складно сплутати з класичними моделями: вони витягнуті по горизонталі та нагадують широкий прямокутник. Формат East-West став помітним акцентом останніх сезонів і добре працює з простими образами, де сама сумка бере на себе роль головної деталі.

East-West. Фото з Instagram

Велика замшева сумка

Замша також залишається серед матеріалів, до яких варто придивитися. Цікавий вигляд мають великі моделі у відтінках шоколаду, карамелі, коньяку та теплого бежевого. Вони додають образу фактури й не потребують складної стилізації.

Велика замшева сумка. Фото з Instagram

Раніше ми писали про те, що в'язані сумки носять ледь не усі цього літа. Вони оригінальні і можуть мати стильний вигляд в різних образах.

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