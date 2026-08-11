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Главная Мода Все поместится: какие большие сумки стали трендом 2026 года

Все поместится: какие большие сумки стали трендом 2026 года

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 09:19
Какие сумки будут в моде в 2026 году: 4 актуальные модели вместо мини-сумок
Черная сумка, девушка с большой сумкой. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Мини-сумки постепенно уходят на второй план, а на их место возвращаются модели, в которые действительно можно что-то положить. На показах весна–лето 2026 дизайнеры сделали ставку на вместительные силуэты — от кожаных тоутов до сумок, которые можно носить на плече.

Новини.LIVE со ссылкой на Vogue расскажут об этом подробнее.

Большие сумки снова в моде: какие модели выбирать

Еще недавно мини-сумка была едва ли не главным модным аксессуаром. В нее помещались толко телефон, карточка и блеск для губ, зато она была эффектной. Но мода, как это часто бывает, вернулась к вещам, которые удобны не только для фото.

На подиумах весенне-летнего сезона 2026 большие сумки появились в коллекциях Bottega Veneta, Chanel, Celine, Loewe и Tod’s. Дизайнеры представили различные варианты — вместительные тоуты, шоперы и мягкие модели через плечо. И причина их появления довольно проста: современный гардероб все чаще требует аксессуара, в который поместится больше, чем телефон и помада.

Ноутбук для работы, бутылка воды, очки, косметичка, зарядное устройство, книга — все это сложно запихнуть в крошечную сумку. Поэтому большой формат сейчас стал вполне логичной частью повседневного образа.

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Большая кожаная сумка-тоут

Если нужна одна сумка на каждый день, тоут остается одним из самых практичных вариантов. Вместительная модель из кожи может вместить ноутбук, документы и личные вещи, а сдержанный дизайн не привязывает ее к конкретному стилю одежды.

Шкіряний тоут - практичний варіант
Кожаная сумка-тоут. Фото из Instagram

Сумка без четкой формы

Другой вариант — большие сумки из мягкой кожи или текстиля. Они легко вписываются в обычный гардероб с джинсами, рубашками, трикотажем или платьями. Отдельного внимания заслуживают модели, которые можно просто перекинуть через плечо и не думать о них в течение дня.

Великі та м'які сумки в тренді
Сумка без формы. Фото из Instagram

Формат East-West

Такие сумки сложно спутать с классическими моделями: они вытянуты по горизонтали и напоминают широкий прямоугольник. Формат East-West стал заметным акцентом последних сезонов и хорошо сочетается с простыми образами, где сама сумка берет на себя роль главного элемента.

Формат сумки, що зараз на піку популярності
East-West. Фото из Instagram

Большая замшевая сумка

Замша также остается одним из материалов, на которые стоит обратить внимание. Интересно смотрятся крупные модели в оттенках шоколада, карамели, коньяка и теплого бежевого. Они придают образу фактуру и не требуют сложной стилизации.

Замшева сумка має цікавий вигляд
Большая замшевая сумка. Фото из Instagram

Ранее мы писали о том, что вязаные сумки этим летом носят чуть ли не все. Они оригинальны и могут стильно смотреться в самых разных образах.

Также Новини.LIVE сообщали, какая легендарная сумка 90-х вновь появилась в образах модниц. Этот аксессуар с леопардовым принтом не останется без внимания.

аксессуары тренды 2026 трендовые сумки
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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