Кому могут не подойти модные широкие джинсы: дело не только в фигуре

Джинсы. Фото: magnific

Широкие джинсы удобны, но сама по себе большая ширина брючин не гарантирует, что модель удачно сядит на любой фигуре. Неудачная посадка, избыточный объем или неправильная длина могут визуально укоротить ноги и испортить силуэт. Стилисты объяснили, кому лучше присмотреться к умеренно широким моделям и как носить джинсы wide-leg без такого эффекта.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

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Когда широкие джинсы добавляют объема

Смотреть на себя в зеркало лучше не только спереди. В широких джинсах важно оценить весь силуэт: где заканчивается посадка, откуда начинается основной объем и насколько четко просматривается линия ног.

Очень широкие модели могут визуально уменьшать рост. На невысоких девушках это заметнее: вместо вытянутой линии ног может образоваться широкий силуэт от бедер вниз. Джинсы-баллоны и багги добавляют еще больше объема, поэтому неудачный размер или посадка здесь сразу бросаются в глаза.

На высоком росте такие модели обычно легче сбалансировать. Длинные брючины и большой объем не так сильно меняют пропорции. Невысоким лучше начать с wide-leg без чрезмерной ширины.

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Посадка тоже меняет силуэт

Высокая талия часто хорошо сочетается с широкими джинсами. Она поднимает линию талии, из-за чего ноги могут казаться длиннее. На фигуре без четко очерченной талии такой прием тоже может сработать.

Но высокая посадка подходит не всем. Если туловище короткое, она способна визуально уменьшить расстояние между грудью и талией. В таком случае средняя посадка может оказаться лучшим выбором.

С низкой талией тоже стоит быть осторожными. Широкие брючины в сочетании с низкой посадкой опускают верхний край джинсов до бедер, из-за чего ноги могут казаться короче. На высокой фигуре такой эффект иногда работает как часть образа, а при невысоком росте он может быть более заметным.

Какие широкие джинсы выбрать

Если рост невысокий или не хочется дополнительного объема на бедрах, не стоит сразу начинать с самых широких багги. Обратите внимание на прямые wide-leg с высокой или средней посадкой.

И, наконец, — длина. Укороченные широкие джинсы могут визуально укорачивать ноги, особенно если заканчиваются в неудачной для конкретной фигуры точке. Длинные модели, которые частично прикрывают обувь, создают совсем другое впечатление.

Поэтому отказываться от широких джинсов из-за роста или особенностей фигуры точно не нужно. Вместо самой широкой модели с полки лучше примерить несколько вариантов и посмотреть, где заканчивается посадка, какой объем образуется на бедрах и как меняется длина ног в зеркале. Именно эти три вещи чаще всего определяют, удачно ли сидит конкретная пара.

Ранее мы писали о том, что джинсы осенью легко сочетать с вещами, которые уже есть в гардеробе, но именно верх и обувь могут полностью изменить облик привычного денима. В сезоне 2026 года стилисты предлагают носить джинсы не только с рубашками и свитерами, но и с кожаными куртками, жакетами и другими акцентными вещами.

Также Новини.LIVE сообщали, что джинсы-клеш снова возвращаются в осенние образы, придавая им характерный дух 70-х. Их носят не только с замшевыми вещами и рубашками, но и с современными куртками, свитерами и обувью на каблуках.