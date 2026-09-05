Какую обувь носить осенью с джинсами: основные сочетания, что не останутся незамеченными

Джинсы и сапоги. Фото: magnific

В начале осени стилисты советуют носить простые вещи, но создавать с ними интересные сочетания. Джинсы идеально подходят для экспериментов. Они подойдут к разным стилям одежды и обуви. Кроссовки здесь уже давно не единственный вариант, как показывают нам модницы.

Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan расскажет о моделях обуви, которые можно носить с джинсами.

Реклама

Лоферы

Лоферы снова становятся актуальными в повседневном гардеробе. Их удобно носить в прохладные дни, когда босоножки уже хочется отложить, но для сапог еще рано. С джинсами они создают аккуратный городской образ. К прямым моделям можно подобрать классические лоферы, а широкие джинсы можно носить с более массивной парой.

Обувь с принтом

Животные принты в 2026 году снова активно появляются в обуви. Среди них стоит обратить внимание на зебровский узор. Он может стать главной деталью даже в самом простом комплекте. Джинсы здесь выступают в качестве нейтральной основы. К ним можно добавить белую футболку, черный топ или рубашку. Акцентная обувь сделает образ интереснее без сложных стилистических приемов.

Облегающие балетки

Балетки остаются в моде, но вместо объемных моделей модницы выбирают пары, плотно облегающие стопу. Такие балетки легко вписать в комплект с джинсами. Стилисты уточняют, что такую обувь можно носить с прямыми, укороченными и широкими моделями. При этом сверху можно оставить даже простую футболку.

Читайте также:

Красные слингбеки

Красная обувь способна полностью изменить обычный образ с джинсами. Для этого не нужны яркий верх или большое количество аксессуаров. Достаточно одной заметной пары.

Слингбеки на каблуке придают джинсам более женственный вид. Красный цвет привлекает внимание, а открытый задник делает эту пару уместной и для теплой погоды. Такой вариант подойдет для ужина, встречи или другого случая, когда хочется выглядеть немного празднично.

Ранее мы писали о том, что балетки постепенно уходят на второй план, а в гардеробе появляется все больше лоферов, кроссовок, челси и ковбойских сапог. С такой обувью легко создавать стильные образы, основой которых станут привычные джинсы, брюки и другие базовые вещи.

Также Новини.LIVE сообщали, что привычные белые и черные кроссовки уступили место моделям из сатина и замши. Именно эти две текстуры сейчас чаще всего появляются в новых коллекциях и образах модниц.