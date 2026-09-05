Яке взуття восени носити з джинсами: головні поєднання, які не залишаться без уваги

Джинси та чоботи. Фото: magnific

На початку осені стилісти радять носити прості речі, але створювати з ними цікаві поєднання. Джинси ідеально підходять для експериментів. Вони підійдуть для різного стилю одягу і взуття. Кросівки тут давно не єдиний варіант, як показують нам модниці.

Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan розповість про моделі взуття, які можна носити із джинсами.

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Лофери

Лофери знову стають доречними у повсякденному гардеробі. Їх зручно носити в прохолодні дні, коли босоніжки вже хочеться відкласти, але для чобіт ще зарано. З джинсами вони створюють акуратний міський образ. До прямих моделей можна підібрати класичні лофери, а широкі джинси можна носити із більш масивною парою.

Взуття із зебровим принтом

Тваринні принти у 2026 році знову активно з’являються у взутті. Серед них варто звернути увагу на зебровий візерунок. Він може стати головною деталлю навіть у найпростішому комплекті. Джинси тут виступають як нейтральна основа. До них можна додати білу футболку, чорний топ або сорочку. Акцентне взуття зробить образ цікавішим без складних стилістичних прийомів.

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Обтислі балетки

Балетки залишаються у моді, але замість об’ємних моделей модниці обирають пари, які щільно прилягають до стопи. Такі балетки легко вписати у комплект із джинсами. Стилісти уточнюють, що таке взуття можна носити із прямими, укороченими та широкими моделями. При цьому хверху можна залишити навіть просту футболку.

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Червоні слінгбеки

Червоне взуття здатне повністю змінити звичайний образ із джинсами. Для цього не потрібні яскравий верх чи велика кількість аксесуарів. Достатньо однієї помітної пари.

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Слінгбеки на підборах додають джинсам більш жіночного вигляду. Червоний колір привертає увагу, а відкритий задник робить пару доречною і для теплої погоди. Такий варіант підійде для вечері, зустрічі чи іншого випадку, коли хочеться мати трохи святковий вигляд.

Раніше ми писали про те, що балетки поступово відходять на другий план, а в гардеробі з’являється більше лоферів, кросівок, челсі та ковбойських чобіт. З таким взуттям легко створювати стильні образи, основою яких будуть звичні джинси, брюки та інші базові речамі.

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Також Новини.LIVE повідомляли, що звичні білі та чорні кросівки поступилися місцем моделям із сатину та замші. Саме ці дві фактури зараз найчастіше з’являються у нових колекціях і образах модниць.