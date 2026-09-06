Клеш из 70-х по-прежнему в тренде: 5 осенних образов с этими джинсами

Девушка в повседневном образе. Фото: magnific

Эстетика 1970-х никуда не исчезает вместе с летним сезоном. Осенью 2026 года она проявится не только в замшевых вещах или этнических деталях, но и в джинсах-клеш. Они могут стать основой повседневного гардероба, если уметь правильно их стилизовать.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на издание Vogue расскажет, какие именно образы можно создать с джинсами-клеш.

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Джинсы-клеш и классическая рубашка

Это идеальный образ в стиле 1970-х, состоящий из базовых вещей. Джинсы-клеш с высокой посадкой, кожаный ремень и рубашка, застегнутая на все пуговицы, — простая комбинация, которая держится именно на пропорциях. Рубашку можно заправить полностью или оставить слегка небрежно свисающей спереди.

Джинсы-клеш и укороченная куртка

Укороченная куртка в таком образе удачно подчеркивает талию, а туфли-лодочки на каблуке вытягивают силуэт. Отдельная деталь, на которую стоит обратить внимание, — маленький бантик на обуви. Именно такие мелочи делают привычный наряд более оригинальным. Завершить его можно большой сумкой и очками в ретро-оправе.

Джинсы-клеш и куртка с воротником-стойкой

Для сентября и начала октября пригодится короткая куртка с высоким воротником. Стилисты считают, что клеш прекрасно дополнит такую куртку, поскольку не перекрывает линию талии и оставляет джинсам достаточно пространства. К комплекту можно добавить кожаные вьетнамки, если позволяет погода, или заменить их туфлями или лоферами.

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Джинсы-клеш и гусарский жакет

Акцентный жакет в военной эстетике может стать главным акцентом образа. А вот джинсы-клеш здесь остаются спокойной основой, уравновешивающей декоративный верх. Сюда подойдут остроносые лодочки и солнцезащитные очки.

Джинсы-клеш и ветровка

Не каждый образ с клешем должен быть в стиле ретро. Джинсы можно носить гораздо проще — с объемной ветровкой и кроссовками. Это хороший вариант для будней. Ветровку лучше выбрать короткую или такую, которая заканчивается у бедер.

Ранее мы писали о том, что Энн Хэтэуэй выбрала джинсы, которые этой осенью могут потеснить привычные широкие модели. Их главный секрет — в крое, который вновь напоминает о моде 1970-х.

Также Новини.LIVE сообщали, что джинсы осенью вовсе не обязательно носить только с рубашкой — есть вариант поинтереснее. Стилисты советуют обратить внимание на верх, который легко меняет привычный образ.