Кльош з 70-х залишається в тренді: 5 осінніх образів із цими джинсами

Дівчина у повсякденному образі. Фото: magnific

Естетика 1970-х нікуди не зникає разом із літнім сезоном. Восени 2026 вона проявиться не лише в замшевих речах чи етнічних деталях, а й у джинсах кльош. Вони можуть стати базою повсякденного гардеробу, якщо вміти правильно їх стилізувати.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на видання Vogue розповість, які саме образи можна створити з джинсами кльош.

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Джинси кльош та класична сорочка

Це ідеальний образ в стилі 1970-х, який складається із базових речей. Джинси кльош із високою посадкою, шкіряний ремінь і сорочка, застебнута на всі ґудзики, — проста комбінація, яка тримається саме на пропорціях. Сорочку можна заправити повністю або залишити трохи недбалою спереду.

Джинси кльош та укорочена куртка

Укорочена куртка в такому образі вдало підкреслює талію, а човники на підборах витягують силует. Окрема деталь, яку варто взяти на замітку, — маленький бантик на взутті. Саме такі дрібниці роблять знайомий комплект більш оригінальнішим. Завершити його можна великою сумкою та окулярами з ретро-оправою.

Джинси кльош та куртка з коміром-стійкою

Для вересня та початку жовтня стане в пригоді коротка куртка з високим коміром. Стилісти вважають, що кльош чудово доповнить таку куртку, оскільки не перекриває лінію талії та залишає джинсам достатньо простору. До комплекту можна додати шкіряні в'єтнамки, якщо погода дозволяє, або замінити їх на туфлі чи лофери.

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Джинси кльош та гусарський жакет

Акцентний жакет у військовій естетиці може стати головним акцентом в образі. А от джинси кльош тут залишаються спокійною основою, яка врівноважує декоративний верх. Сюди підійдуть гостроносі човники та сонцезахисні окуляри.

Джинси кльош та вітрівка

Не кожен образ із кльошем має бути про ретро. Джинси можна носити значно простіше — з об'ємною вітрівкою та кросівками. Це хороший варіант для буднів. Вітрівку краще обрати коротку або таку, що закінчується біля стегон.

Раніше ми писали про те, що Енн Гетевей обрала джинси, які цієї осені можуть потіснити звичні широкі моделі. Їхній головний секрет — у крої, який знову нагадує про моду 1970-х.

Також Новини.LIVE повідомляли, що джинси восени зовсім не обов’язково носити тільки з сорочкою — є варіант цікавіший. Стилісти радять звернути увагу на верх, який легко змінює звичний образ.