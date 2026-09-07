Кому можуть не підійти трендові широкі джинси: справа не лише у фігурі

Джинси. Фото: magnific

Широкі джинси зручні, але сама по собі велика ширина штанин не гарантує, що модель вдало сяде на будь-яку фігуру. Невдала посадка, надмірний об’єм або неправильна довжина можуть візуально вкоротити ноги й зіпсувати силует. Стилісти пояснили, кому краще придивитися до помірно широких моделей і як носити джинси wide-leg без такого ефекту.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Коли широкі джинси додають об’єму

Дивитися на себе в дзеркало краще не лише спереду. У широких джинсах важливо оцінити весь силует: де закінчується посадка, звідки починається основний об’єм і наскільки чітко проглядається лінія ніг.

Дуже широкі моделі можуть візуально зменшувати зріст. На невисоких дівчатах це помітніше: замість витягнутої лінії ніг може утворитися широкий силует від стегон донизу. Джинси-балони та баггі додають ще більше обʼєму, тому невдалий розмір або посадка тут одразу впадають в очі.

На високому зрості такі моделі зазвичай легше збалансувати. Довгі штанини та великий об’єм не так сильно змінюють пропорції. Невисоким краще почати з wide-leg без надмірної ширини.

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Посадка теж змінює силует

Висока талія часто добре поєднується з широкими джинсами. Вона піднімає лінію талії, через що ноги можуть здаватися довшими. На фігурі без чітко окресленої талії такий прийом теж може працювати.

Але висока посадка підходить не всім. Якщо тулуб короткий, вона здатна візуально зменшити відстань між грудьми й талією. У такому випадку середня посадка може буде кращим вибором.

З низькою талією теж варто бути уважними. Широкі штанини разом із низькою посадкою опускають верхню межу джинсів до стегон, через що ноги можуть здаватися коротшими. На високій фігурі такий ефект іноді працює як частина образу, а на невисокому зрості він може бути помітнішим.

Які широкі джинси вибрати

Якщо зріст невисокий або не хочеться додаткового об’єму на стегнах, не варто одразу починати з найбільш широких баггі. Зверніть увагу на прямі wide-leg із високою або середньою посадкою.

І нарешті — довжина. Укорочені широкі джинси можуть візуально скорочувати ноги, особливо якщо закінчуються в невдалій для конкретної фігури точці. Довгі моделі, які частково прикривають взуття, створюють зовсім інше враження.

Тому відмовлятися від широких джинсів через зріст чи особливості фігури точно не потрібно. Замість найширшої моделі з полиці краще приміряти кілька варіантів і подивитися, де закінчується посадка, який об’єм утворюється на стегнах і як змінюється довжина ніг у дзеркалі. Саме ці три речі найчастіше визначають, чи вдало сидить конкретна пара.

Раніше ми писали про те, що джинси восени легко поєднувати з речами, які вже є в гардеробі, але саме верх і взуття можуть повністю змінити вигляд звичного деніму. У сезоні 2026 року стилісти пропонують носити джинси не лише з сорочками та светрами, а й зі шкіряними куртками, жакетами та іншими акцентними речами.

Також Новини.LIVE повідомляли, що джинси кльош знову повертаються в осінні образи, додаючи їм виразного настрою 70-х. Їх носять не лише із замшевими речами та сорочками, а й із сучасними куртками, светрами й взуттям на підборах.